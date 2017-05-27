Карлос Сайнс: "Это пока лучший уик-энд!"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс остался доволен квалификацией "Гран-при Монако". Испанец показал шестой результат.

– Невероятно! Что за круг! – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Сайнса. – Безусловно, это самый приятный круг в квалификации за весь сезон. Когда ты на пределе, это дает огромный выброс адреналина. Квалифицироваться шестым на такой трассе – это невероятно. Мы заслужили это, поскольку прибавляли по ходу уик-энда. Признаюсь, что в начале квалификации был удивлен высоким темпом конкурентов. Пришлось сразу же выкладываться по максимуму. Хотя мне в Монако больше нравится прибавлять постепенно. И все же это пока лучший уик-энд! Адреналин до сих пор ощущаю. Уверен, что можем провести хорошую гонку. Мы быстры и на коротких, и на длинных отрезках.