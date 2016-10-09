Карлос Сайнс: "Дождь мог бы помочь "Торо Россо"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс, ставший 17-м на "Гран-при Японии", посетовал, что ему не хватило скорости, чтобы побороться за более высокую позицию.

– Разочаровывающий день для меня, – приводит Autosport слова Сайнса. – После хорошего старта, обгона двух пилотов "Уильямс" и в целом неплохого темпа по ходу стартового отрезка все изменилось после первого пит-стопа. Я оказался позади двух пилотов "Макларена", и на этом борьба для меня была закончена, потому что из-за нехватки скорости мне не удавалось выйти вперед…

Это было просто невозможно! Могу заверить, что я старался изо всех сил, но большего добиться было нельзя. Подобная ситуация расстраивает, но мы не собираемся сдаваться и надеемся, что в следующих гонках выступим лучше – дождь мог бы помочь в этом.