Карлос Сайнс: "Благодарен, что "Ред Булл" в 2013 году выбрал Квята"

Пилот "Рено" Карлос Сайнс поблагодарил консультанта "Ред Булла" Хельмута Марко за то, что тот сделал выбор в пользу Даниила Квята в 2013 году. Пилоты затем были партнерами по "Торо Россо", однако в "Ред Булл" забрали россиянина, хотя впоследствии его вернули в итальянскую команду.

– "Формула-1" непредсказуема и немного жестока, – цитирует официальный сайт "Формулы-1" Сайна. – Я очень благодарен Марко за то, что он выбрал Даниила в 2013 году. Потому что это вызвало у меня гнев и голод. Я хотел быть пилотом "Формулы-1", хотел добиться успеха. Это изменило мой менталитет, образ жизни, мой взгляд на гонки. Все это сделало меня тем пилотом, которым я стал. Всегда буду благодарен за это. И я говорил об этом Марко.