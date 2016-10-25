Карлос Сайнс: "Алонсо пошутил, что у "Торо Россо" на прямых участках выпускается парашют"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс считает, что его борьба с Фернандо Алонсо в конце гонки "Гран-при США" была честной. Сайнс пропустил гонщика "Макларена" на пятое место после жесткого противостояния.

– Это была игра, мы понимали, что можем выйти из поворота немного шире, – цитирует Motorsport Сайнса. – Думаю, что это был честный бой. Я получил удовольствие. Когда мы с Алонсо встретились после гонки, он сказал: "На вашей машине на прямой выпускается парашют? Вы такие медленные. Было легко на прямой догнать". Я ответил, что знаю об этом, пусть лучше не напоминает. Мы вместе посмеялись, пошутили.