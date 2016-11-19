23:25 | ФОРМУЛА-1

Карлос Сайнс: "Алонсо мог бы стать шестикратным чемпионом"

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Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший заявил, что по ходу своей карьеры в Фернандо Алонсо мог выиграть чемпионат мира пять или шесть раз. Алонсо выиграл титул в 2005 и 2006 годах в составе "Рено", а также занял второе место в 2010-м, 2012-м и 2013-м, выступая за "Феррари".

– Он мог выиграть чемпионат пять или шесть раз, – цитирует Autosport Сайнса. – Не многие бы смогли добиться таких результатов, как он в годы выступления за "Феррари" и "Макларен" сейчас. Если провести опрос в паддоке, то все сойдутся во мнении, что Алонсо – один из лучших гонщиков в истории. Победа в чемпионате зависит от машины, умения оказаться в нужном месте в нужное время. Но количество побед – это просто цифры. Что действительно определяет вашу карьеру и уважение, то это выступления по ходу каждого сезона.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/38346-karlos-sayns-u-alonso-moglo-byt-shest-chempionskih-titulov

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