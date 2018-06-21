Карлос Гон: "Пилот из Франции, России, Китая – это было бы интересно для "Рено"

Генеральный директор "Рено" Карлос Гон отметил, что команда рассматривает возможность приглашения не самых известных пилотов, обладающих спортивным и имиджевым потенциалом. Он подчеркнул, что к 2020 году "Рено" хочет бороться за победы, не имея при этом крупнейшего бюджета.

– Я доволен работой Хюлькенберга и Сайнса, но не исключаю приглашения гонщика, который привлечет внимание к нашим основным рынкам, – цитирует F1Today Гона. – Так что пилот из Франции, России, Китая – это было бы интересно. Это позволит привлечь внимание множества потребителей. Но нужно найти пилота, который способен побеждать. Это непростое уравнение.

Конечно, не будь ограничений по бюджету, мы бы подписали лучших в мире. Но "Рено" не будет самой богатой командой. Мы доказывали, что можем побеждать тех, кто тратит огромные деньги на машины и имена.

Считаю, что к 2020 году мы должны быть на вершине подиума. При этом не будем тратить сотен миллионов евро.