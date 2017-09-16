Кацухиде Мориями: "Хонда" с "Торо Россо" рассчитывает бороться за место в тройке"

Директор "Хонды" по коммуникациям Кацухиде Мориями отметил большие амбиции компании в сотрудничестве с "Торо Россо". Японский моторист будет поставлять двигатели итальянской команде со следующего сезона.

– Мы переживаем тяжелую ситуацию, никого нынешние результаты не устраивают, – цитирует Motorsport Мориями. – Было много споров, но уход из "Формулы-1" не обсуждался. Наша цель – преодолеть трудный период и вернуться к борьбе с лидерами. В следующем сезоне мы надеемся бороться за место в тройке лидеров. "Хонда" делает все возможное для сокращения отставания.