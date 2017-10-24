Известный обозреватель намекнул, что Квят может оказаться в "Уильямсе"

Известный журналист "Формулы-1" Адам Купер выразил мнение, что Даниил Квят может в следующем сезоне стать пилотом "Уильямса". Ранее стало известно, что российский гонщик "Торо Россо" не примет участия в "Гран-при Мексики". С большой вероятностью по окончании сезона он покинет структуру "Ред Булла".

"Квят пока не исключен из программы "Ред Булла". Хартли выступит в Мексике и, возможно, Бразилии и Абу-Даби, чтобы получить место в составе на следующий год. Квят, возможно, не самый очевидный вариант для "Уильямс", но у него есть талант и в правильном окружении он может исправиться", - написал Купер в Твиттере.

В текущем сезоне Квят набрал 5 очков.

Без руля. Почему Квят не нужен "Ред Буллу"