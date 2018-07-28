Из-за смерти Маркьонне переход Леклера в "Феррари" может быть отложен

Планы "Феррари" по замене Кими Райкконена на Шарля Леклера могут быть скорректированы. Как сообщает F1i, главным автором идеи замены был экс-глава "Феррари" Серджо Маркьонне, который умер на этой неделе. Руководитель команды Маурицио Арривабене считает, что такая замена уже в 2019 году была бы преждевременной.

По данным источника, из-за смерти Маркьонне переговоры по контракту Леклера с "Феррари" приостановлены. Новый глава "Феррари" Луис Кэри Камиллери, дружащий с Арривабене, будет придерживаться его точки зрения на этот вопрос. Они считают, что в 2019 году Райкконен еще должен выступать за "Феррари", а в 2020 году его может заменить Леклер, который получит дополнительный опыт в "Заубере".