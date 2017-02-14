20:24 | ФОРМУЛА-1

Итальянские СМИ опубликовали первые изображения нового болида "Феррари"

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Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало первые изображения нового болида "Феррари" под измененный регламент 2017 года. Во внешнем облике бросается в глаза "акулий плавник", который появился среди элементов аэродинамики. Также "Феррари" взяла конфигурацию переднего обтекателя, который похож на используемый "Мерседесом".

Отметим, что официальная презентация нового болида "Феррари" состоится 24 февраля, а первым новую машину под измененный регламент покажет "Заубер". Это будет 20 февраля.

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