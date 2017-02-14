Итальянские СМИ опубликовали первые изображения нового болида "Феррари"

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало первые изображения нового болида "Феррари" под измененный регламент 2017 года. Во внешнем облике бросается в глаза "акулий плавник", который появился среди элементов аэродинамики. Также "Феррари" взяла конфигурацию переднего обтекателя, который похож на используемый "Мерседесом".
Отметим, что официальная презентация нового болида "Феррари" состоится 24 февраля, а первым новую машину под измененный регламент покажет "Заубер". Это будет 20 февраля.
🔧 Ferrari 668 according to "La Gazzetta dello Sport"– Gianlu D'Alessandro (@Gianludale27) 14 февраля 2017 г.
* Livery based on the SF16-H pic.twitter.com/xovUzSwvXP