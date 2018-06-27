Итальянская пресса раскритиковала Феттеля

Итальянская пресса раскритиковала пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля за столкновение с Валттери Боттасом на старте "Гран-при Франции". За этот инцидент немец был наказан пятисекундным штрафом.

– Феттель совершил ошибку любителя, – написала Gazzetta dello Sport. – Последствия ошибки очень серьезны. "Феррари" снова упустила шанс победить.

– Феттель совершает ошибки, которые не может себе позволить, если рассчитывает выиграть чемпионат, – написала La Repubblica.

– Феттель здорово прорвался из глубины, но из-за своей ошибки и импульсивности он потерял десять очков, – согласилась с ними La Stampa.