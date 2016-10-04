Итальянская пресса раскритиковала Феттеля

Итальянская пресса раскритиковала пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля после гонки "Гран-при Малайзии". Немец был признан стюардами виновным в столкновении с Нико Росбергом в первом повороте, из-за чего сам Феттель и сошел с дистанции.

"Теперь ясно, что "Феррари" нужен пилот, способный быстро давать результат, – пишет Corriere della Sera. – Себастьян становится все более непохожим на себя времен "Ред Булла".

Издание La Repubblica не уверено, что "Феррари" поступила верно, подписав контракт с Феттелем в 2014 году.

"Себастьян никогда не упускал возможности посмеяться и помахать пальцем, когда побеждал всюду с "Ред Буллом", – пишет газета. – Но теперь он больше не смеется. "Феррари" подписала самого дорогого пилота в истории, и он потерял свой талант и скорость?"

А газета Corriere dello Sport напомнила, что это не первая ошибка Феттеля по ходу сезона: "Грустно видеть, что он не способен принять ответственность за собственные ошибки".