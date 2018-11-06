Источник: Албон станет напарником Квята в "Торо Россо"

Британо-тайский гонщик Алекс Албон заключил соглашение с "Торо Россо" на сезон-2019 и будет напарником россиянина Даниила Квята, сообщает Autosport, ссылаясь на слова бывшего пилота "Формулы-1" Гидо ван дер Гарде на голландском ТВ.

Ранее сообщалось, что Албон будет выступать в "Формуле Е". Он подписал контракт с командой Nissan e.Dams на следующий сезон. Позднее появилась информация, что стороны ведут переговоры о расторжении контракта.

Напомним, Квят вновь будет выступать за "Торо Россо" со следующего сезона.

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