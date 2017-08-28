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14:08 | ФОРМУЛА-1

Индонезийский тест-пилот "Торо Россо" может заменить Квята в свободных практиках

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"Торо Россо" в своем Инстаграме сообщила, что тест-пилот команды индонезиец Шон Гелаэль примет участие в первых свободных практиках на четырех предстоящих этапах чемпионата "Формулы-1". В тренировочных заездах гонщик "Формулы-2" заменит либо Даниила Квята, либо Карлоса Сайнса.

Отметим, что в сезоне-2017 Гелаэль уже участвовал в тестах команды во время этапов в Бахрейне и Венгрии.
Напомним, четыре ближайших этапа пройдут в Сингапуре, Малайзии, США и Мексике.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Рюрик 09

И почему это не удивляет?)))))))))))))))

14:55

pussykitty

Вот и Квятушка закончился, как свет в оконце Виталик Петров. Удачи индонезийцу, Квят - гуано.

14:26