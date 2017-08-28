Индонезийский тест-пилот "Торо Россо" может заменить Квята в свободных практиках

"Торо Россо" в своем Инстаграме сообщила, что тест-пилот команды индонезиец Шон Гелаэль примет участие в первых свободных практиках на четырех предстоящих этапах чемпионата "Формулы-1". В тренировочных заездах гонщик "Формулы-2" заменит либо Даниила Квята, либо Карлоса Сайнса.

Отметим, что в сезоне-2017 Гелаэль уже участвовал в тестах команды во время этапов в Бахрейне и Венгрии.

Напомним, четыре ближайших этапа пройдут в Сингапуре, Малайзии, США и Мексике.