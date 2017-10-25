Игорь Ермилин: "У Квята есть время на переговоры с "Уильямсом"

Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин считает, что дороги назад в "Ред Булл" для Даниила Квята больше нет, но это не значит, что он точно покинет "Формулу-1" в предстоящее межсезонье.

– Если "Ред Булл" публично делает такие заявления устами Хельмута Марко, то это, видимо, не ради красного словца, – подчеркнул Ермилин. – Решение принято, думаю, еще до встречи с Квятом в США. Надеюсь, что это ему было сказано в глаза после гонки. А не так, чтобы он узнал о нем из прессы. Да, для Даниила все вышло не очень хорошо, но возможности еще есть.

– Что теперь делать Квяту, который сам говорил, что у него контракт еще на два года?

– "Формула-1" – мир очень жесткий. Там достаточно вольно позволяют себе расторгать контракты "в интересах дела". Если они хорошо прописаны, то с соответствующими отступными. Важно, чтобы у Даниила сейчас были развязаны руки. У него сейчас есть время попробовать договориться с "Уильямсом", других вакансий в "Формуле-1" уже нет. Правда, он не единственный кандидат на это место.

– Не поздно ли договариваться с "Уильямсом"? К тому же спонсор команды настаивает на том, чтобы один из призовых пилотов был старше 25 лет, а у них уже есть Лэнс Стролл.

– Думаю, что для спонсора возраст Квята не станет серьезным ограничением, и с ними можно договориться. Он достаточно взрослый. По срокам – хорошо, что это случилось сейчас, когда еще есть шанс. Вполне в манере Марко было бы сделать такое заявление по окончании сезона, вот тогда уже точно было бы поздно.

– А если ничего не выйдет?

– Тогда надо искать другие варианты. Наверняка Квят будет гоняться в следующем году, он быстрый пилот, и доказал это. А свою стрессоустойчивость он проверил в той нервотрепке, которую ему последние полтора года устраивал доктор Марко. И продолжает стабильно выступать, что и доказал на "Гран-при США". Он ценный кадр, уверен, что Даниил способен проверить себя, например, в гонках на выносливость. Возможно, он заинтересует программу SMP Racing, созданную для поддержки российских гонщиков. А Квяту сейчас однозначно нужна поддержка. Они сейчас разрабатывают свой прототип для WEC, и способности Даниила им отлично известны. (Антон БАБОШИН)