Игорь Ермилин: "Перерыв позволит Квяту прийти в себя"

Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин объяснил, почему "Торо Россо" решили заменить Даниила Квята на два ближайших этапа чемпионата "Формулы-1". Также он поделился мнением о том, что может ждать российского гонщика в будущем.

Сегодня стало известно о том, что единственный российский пилот в "Формуле-1" Даниил Квят, скорее всего, пропустит ближайшую гонку "Гран-при Малайзии", а также возможно пропустит "Гран-при Японии". Руководство "Ред Булл" приняло решение отправить боевого пилота команды "Торо Россо" в отпуск, заменив другого воспитанника молодежной программы "Ред Булл" француза Пьера Гасли.

– Для Квята это, конечно, не здорово, – начал Ермилин. – Но в целом, пока сложно сказать, хорошо это или плохо. С точки зрения психологии это, наверное, не здорово. С другой стороны, если идет полоса неудач, ее нужно попытаться как-то остановить. И может быть, перерыв даст такую возможность. Решение, конечно, неожиданное, но если внимательно разобраться, вполне объяснимое.

– В чем главные причины такого "хода конем"?

– У "Торо Россо" не очень удачный сезон, в том числе и из-за проблем, так или иначе связанных с Даниилом. Особо бороться в чемпионате им не за что. А следующий год вообще переходный, поскольку у машины будет другой мотор. И сейчас у команды появилась возможность поэкспериментировать. То есть посадить Гасли за руль на пару гонок, чтобы понять его перспективы, а он сам приработался с коллективом, вкатился в новую для себя серию. И таким образом получить какие-то исходные данные на будущий сезон, ничего особо не теряя в турнирном смысле. А Сайнс набрал подавляющее количество очков команды, и менять его, раз он не уходит досрочно, особого смысла нет.

– Место Гасли в "Торо Россо" на будущий год уже забронировано?

– Думаю, решение о том, что он будет в команде, уже есть. Ведь японский протеже "Хонды" Мацусита к следующему сезону вряд ли будет готов выступать в "Ф-1". Поэтому почему бы и не попробовать Гасли сейчас.

– Каковы могут быть последствия этой ситуации для Квята, который вернется за руль на "Гран-при США"?

– Гасли мог бы выступить и в Остине, но он борется за титул в японской "Супер Формуле", и нет смысла отказываться от последнего этапа ради поездки в США – ни ему, ни "Торо Россо" это ничего не даст. А у Квята все-таки действующее соглашение, хотя практика показывает, что команды достаточно вольно ведут себя с контрактами, когда им это нужно. Думаю, до конца сезона у Даниила все будет нормально, за исключением этих двух этапов. А дальше команда должна принять решение. Пока это просто проба пера.