Игорь Ермилин: "Не самая удачная гонка по результату, но Квят хорошо выполнил свою работу"

Советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин считает, что пилот "Торо Россо" Даниил Квят на хорошем уровне выступил на "Гран-при США" и вправе был претендовать на более высокое итоговое место. В итоговом протоколе гонки россиянин занял 11-е место, а его партнер по команде испанец Карлос Сайнс – шестое.

– Если сравнить выступление Квята с Сайнсом, то, конечно, разница существенная – шестое место и одиннадцатое, – цитирует "Р-Спорт" Ермилина. – Но если оценивать ход самой гонки, Даниил вполне выполнил свои задачи. В целом он отработал вполне нормально, но не сложилось – так бывает. Не самая удачная гонка по результату, но Даниил хорошо выполнил свою работу.

Квят хорошо стартовал, выиграв несколько позиций и поднявшись на десятое место. Но гонка была очень плотной, и его выдавили за пределы трассы, и в результате он потерял позиции. И Даниил – один из немногих пилотов, если не единственный, кто прошел гонку с одним пит-стопом, что наложило отпечаток на результат. К тому же штраф в 10 секунд за контакт с другой машиной – это достаточно существенное наказание, потому что гонка была очень плотной, и если смотреть по финишу, эти 10 секунд давали ему возможность попасть в зону набранных очков.