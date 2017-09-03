Хюлькенбергу вручили футболку "Интера" с его именем

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг перед "Гран-при Италии" получил футболку "Интера". Немецкому гонщику ее вручила "Пирелли" – итальянская компания является поставщиком шин для команд "Формулы-1" и спонсором "Интера".
Отметим, что на автодроме в Монце "Пирелли" устраивает различные акции и развлекательные мероприятия, считая эту трассу своей домашней.
.@HulkHulkenberg with his personal @Inter jersey. #ItalianGP is home of true passions. https://t.co/ngrW9zLrlX pic.twitter.com/zywFbh5pw7– Pirelli (@Pirelli) 3 сентября 2017 г.