Хюлькенбергу вручили футболку "Интера" с его именем

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг перед "Гран-при Италии" получил футболку "Интера". Немецкому гонщику ее вручила "Пирелли" – итальянская компания является поставщиком шин для команд "Формулы-1" и спонсором "Интера".

Отметим, что на автодроме в Монце "Пирелли" устраивает различные акции и развлекательные мероприятия, считая эту трассу своей домашней.