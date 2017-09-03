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15:07 | ФОРМУЛА-1

Хюлькенбергу вручили футболку "Интера" с его именем


Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг перед "Гран-при Италии" получил футболку "Интера". Немецкому гонщику ее вручила "Пирелли" – итальянская компания является поставщиком шин для команд "Формулы-1" и спонсором "Интера".

Отметим, что на автодроме в Монце "Пирелли" устраивает различные акции и развлекательные мероприятия, считая эту трассу своей домашней.

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