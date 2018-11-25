Хюлькенберг перевернулся во время "Гран-при Абу-Даби". Видео

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг попал в аварию на первом круге гонки "Гран-при Абу-Даби". Машина немца вылетела после контакта с болидом Ромена Грожана из "Хааса". Хюлькенберг несколько раз перевернулся, машина уткнулась в стену безопасности вверх ногами и воспламенилась, о чем Хюлькенберг сообщил по радио.
Маршалы погасили пламя и перевернули машину на колеса, чтобы Хюлькенберг смог выбраться.
Scary incident between Grosjean and Hulkenberg. Luckily everyone is ok. #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/BmJACubRND– Oana Popoiu (@Oana_Popoiu) 25 ноября 2018 г.
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