Хюлькенберг перевернулся во время "Гран-при Абу-Даби". Видео

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг попал в аварию на первом круге гонки "Гран-при Абу-Даби". Машина немца вылетела после контакта с болидом Ромена Грожана из "Хааса". Хюлькенберг несколько раз перевернулся, машина уткнулась в стену безопасности вверх ногами и воспламенилась, о чем Хюлькенберг сообщил по радио.

Маршалы погасили пламя и перевернули машину на колеса, чтобы Хюлькенберг смог выбраться.