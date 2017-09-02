Хюлькенберг и Палмер потеряют места на старте "Гран-при Италии"

Пилоты "Рено" Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер лишатся ряда позиций на старте гонки "Гран-при Италии". Это вызвано заменой сверх квоты элементов двигателя на обоих болидах. Хюлькенберг лишится 10 позиций, а Палмер – 15.
Ранее стало известно, что пилоты "Ред Булла" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо получат 20 и 25 мест штрафа соответственно, Карлос Сайнс на "Торо Россо" лишится 10 позиций, а Фернандо Алонсо на "Макларене" – 35.
- Макларен (команда)
- Торо Россо
- Фернандо Алонсо
- Даниэль Риккьярдо
- Нико Хюлькенберг
- Карлос Сайнс
- Ред Булл (Ф-1)
- Макс Ферстаппен
- Рено (Формула-1)