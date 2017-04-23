Хуан-Пабло Монтойя: "Не подумал бы, что встречусь с Алонсо в IndyCar"

Колумбиец Хуан-Пабло Монтойя положительно воспринял новость о том, что пилот "Макларена" Фернандо Алонсо примет участие в гонке "500 миль Индианаполиса". Монтойя, ранее выступавший за "Уильямс" и "Макларен", сейчас борется в IndyCar и дважды выигрывал "500 миль Индианаполиса".

– Если бы мне сказали, что я снова встречусь с Алонсо на трассе, то я бы подумал про какие-то гонки на выносливость, но не про IndyCar, – цитирует F1i Монтойю. – Конечно, у него будут проблемы, потому что он не участвовал в таких длинных гонках с трафиком. Ему придется быстро приспособиться к этому. Если он будет достаточно терпелив, то добьется успеха.