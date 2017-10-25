Хуан-Пабло Монтойя: "Квят был недостаточно хорош для Сайнса"

Бывший пилот "Формулы-1" Хуан-Пабло Монтойя считает, что Даниилу Квяту не повезло почти весь сезон выступать с сильным гонщиком в "Торо Россо". По его словам, команда не рассчитывает на россиянина, потому что он проиграл Карлосу Сайнсу, который перешел в "Рено".

– Иногда судьба несправедлива к пилотам из системы "Ред Булла", – цитирует F1Today Монтойю. – Карлос победил Квята. Возможно, Даниил был недостаточно хорош. Возможно, Сайнс проделал отличную работу в "Торо Россо", что теперь показывает и в "Рено". В "Ред Булле" всегда есть пилоты которые теряются. Но Карлос смог закрепиться.