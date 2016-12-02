Хуан-Пабло Монтойя: "Действия Ферстаппена будут критиковаться так же часто, как и мои"

Бывший пилот "Формулы-1" Хуан-Пабло Монтойя видит в гонщике "Ред Булла" Максе Ферстаппене продолжателя своего стиля. Колумбиец поддержал 19-летнего голландца, которого многие критикуют за излишне агрессивную борьбу.

– Стиль Ферстаппена будет часто критиковаться, как часто подвергали критике и мой стиль, – цитирует Grand Prix Монтойю. – Хочу, чтобы меня услышали. Когда я ушел, люди стали говорить, что скучают по мне, меня им в "Формуле-1" не хватало. Когда я получал награду за лучший обгон года, подумал, что именно это – моя работа, именно это должны делать все пилоты на трассе.