Хорнер снова жалуется на мощность двигателей "Рено" и надежность

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что его команде в 2018 году не хватило мощности двигателей "Рено" для борьбы за титул. По его словам, при дополнительных 40 кВт мощности "Ред Булл" мог бы составить конкуренцию "Мерседесу" и "Феррари".

– Всегда легко говорить "если", но при дополнительных 40 кВт мощности мы бы провели совсем другой сезон, – цитирует F1i Хорнера. – У нас было одно из лучших шасси в истории. Можно посмотреть на результаты "Рено" и "Макларена" с такими же моторами. Разница в результатах показывает разницу в шасси. К тому же нам не хватало надежности. У нас было 11 или 12 сходов, тогда как у Хэмилтона один, у Феттеля тоже один. Если хотим бороться за титул, нам нужно увеличить мощность двигателей и надежность.