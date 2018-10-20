Хорнер считает диким наказание Феттеля

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер раскритиковал жесткое наказание Себастьяна Феттеля из "Феррари" за нарушение режима красных флагов в практике "Гран-при США". За недостаточное снижение скорости немца лишат трех позиций на старте гонки.

– Это дикое правило, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Комиссарам нужна последовательность. На одном этапе они наказывают, на другом – нет. За такое нарушение максимум можно наказать штрафом. Пусть они потом эти деньги переводят на благотворительность, например. А нынешнее правило – глупое. За что его лишать трех мест, нанося ущерб квалификации и гонке? В "Формуле-1" много лишних правил.