Хорнер назвал причину неудачи Квята

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер рассказал, что после очень уверенного сезона-2015 в составе команды Даниил Квят ощутимо сбавил в 2016-м, так как конструкторы изменили всю философию работы тормозной системы. По итогам чемпионата-2014 Жан-Эрик Вернь набрал 22 очка против восьми у Квята, однако именно россиянин получил место в "Ред Булле" вместо ушедшего Себастьяна Феттеля.

– Полагаю, Вернь столкнулся с угрозой потери места, когда в команду пришел Квят, – приводит Motorsport слова Хорнера. – Он тогда был чемпионом GP3, это придавало ему импульс, и временами он показывал просто потрясающий пилотаж – это были подлинные вспышки таланта.

На мой взгляд, он успешно заменил Себастьяна и провел в 2015-м несколько очень хороших гонок – в Монреале, Монако, Мехико Даниил был очень силен. Он закончил чемпионат впереди Даниэля. Да, у того были некоторые проблемы с надежностью, но тем не менее. Иногда у них была очень плотная борьба.

Однако машина 2016 года просто не подошла его стилю. Думаю, причина в смене поставщика тормозов, смене всей философии тормозной системы в целом – это также повлияло на него.