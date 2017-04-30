"Хонда" с 2018 года будет поставлять двигатели "Зауберу"

"Заубер" и "Хонда" объявили о сотрудничестве, которое начнется в 2018 году. "Хонда" будет поставлять швейцарской команде двигатели. Ранее соответствующее разрешение было получено от нынешнего клиента "Хонды" "Макларена". Прежний руководитель этой команды Рон Деннис был категорически против того, чтобы "Хонда" кому-то еще поставляла моторы, кроме "Макларена". Как сообщает Reuters, сотрудничество между "Заубером" и "Хондой" может продлиться как минимум до 2020 года.

Напомним, что "Хонда" вернулась в "Формулу-1" в качестве поставщика двигателей в 2015 году, однако до сих пор не может создать конкурентоспособный и достаточно надежный двигатель, из-за чего испытывает давление со стороны "Макларена". Наличие двух клиентских команд должно помочь "Хонде" лучше наладить обратную связь и найти оптимальные настройки. Отметим, что в нынешнем сезоне "Заубер", который как и "Макларен" пока не набрал ни одного очка, использует прошлогодние двигатели "Феррари".