19:18 7 февраля | ФОРМУЛА-1

Хэмилтону прислали более 8 тысяч вариантов дизайна его шлема на новый сезон

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не ожидал такого количества писем с вариантами дизайна его шлема на предстоящий сезон. Британец предложил фанатам создать дизайн шлема и получил за две недели более 8 тысяч вариантов.

– Ничего себе! Более 8 тысяч участников конкурса! – написал в своем Instagram Хэмилтон. – Есть очень интересные варианты среди предложенных. Спасибо всем участникам. Теперь мне нужно выбрать из этих вариантов наиболее подходящий. Это займет некоторое время, поскольку количество и качество предложений впечатляет. Но надеюсь, что объявлю победителя в ближайшие дни.

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Материалы REN-TV

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