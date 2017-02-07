Хэмилтону прислали более 8 тысяч вариантов дизайна его шлема на новый сезон

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что не ожидал такого количества писем с вариантами дизайна его шлема на предстоящий сезон. Британец предложил фанатам создать дизайн шлема и получил за две недели более 8 тысяч вариантов.

– Ничего себе! Более 8 тысяч участников конкурса! – написал в своем Instagram Хэмилтон. – Есть очень интересные варианты среди предложенных. Спасибо всем участникам. Теперь мне нужно выбрать из этих вариантов наиболее подходящий. Это займет некоторое время, поскольку количество и качество предложений впечатляет. Но надеюсь, что объявлю победителя в ближайшие дни.