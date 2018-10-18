Хэмилтону для завоевания чемпионского титула досрочно нужно набрать в США на восемь очков больше Феттеля

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон имеет высокие шансы стать досрочно чемпионом после "Гран-при США", который состоится в ближайшие выходные в Остине. Для этого британцу нужно набрать на восемь очков больше, чем пилот "Феррари" Себастьян Феттель.

Отрыв Хэмилтона от Феттеля в общем зачете чемпионата мира составляет в настоящий момент 67 очков. Если отрыв достигнет 75 очков, то немец не сможет в оставшихся трех "Гран-при" обойти Хэмилтона, даже если тот не финиширует больше ни разу, а Феттель все гонки после США выиграет. При равенстве очков учитывается количество побед в сезоне.

Напомним, что оба пилота имеют по четыре чемпионских титула.