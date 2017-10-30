Хэмилтона обогнали на круг. Такого с ним не было с 2013 года

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон впервые за последние четыре сезона отстал на круг во время гонки. На 23-м круге "Гран-при Мексики" он был вынужден пропустить вперед Макса Ферстаппена на "Ред Булле", который в итоге и одержал победу. Последний раз Хэмилтона обгоняли на круг в Барселоне в 2013-м, в его первом сезоне за "Мерседес".

Отметим, что на старте гонки у него произошло стколкновение с Себастьяном Феттелем на "Феррари". В результате Хэмилтон финишировал девятым, но, несмотря на это, досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

Трансляция "Гран-при Мексики"