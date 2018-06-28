Хэмилтон записал песню с Агилерой

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон исполнил партию в песне Pipe знаменитой певицы Кристины Агилеры. В этой композиции гонщик выступил под псевдонимом XNDA, чтобы остаться в тайне, однако поклонники быстро распознали в голосе XNDA Хэмилтона, который давно увлекается музыкой, однако впервые записал композицию со своим голосом. Ранее он сотрудничал с Канье Уэстом и Джей Зи.

С Агилерой Хэмилтон познакомился во время ее выступления на "Гран-при" "Формулы-1", а во время последней гонки в Баку она была гостем "Мерседеса" и фотографировалась около машины Хэмилтона.