Хэмилтон вышел в лидеры сезона "Формулы-1", "Мерседес" возглавил зачет Кубка конструкторов

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон возглавил зачет сезона "Формулы-1". Четырехкратный чемпион мира стал сегодня победителем "Гран-при Германии". Предыдущий лидер - гонщик "Феррари" Себастьян Феттель - сегодня вылетел за пределы трассы, разбил болид и не смог финишировать.

Вторым в гонке стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Благодаря двойному успеху, "Мерседес" также вышел на первое место в Кубке конструкторов, обойдя "Феррари".

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 188. 2. Себастьян Феттель - 171. 3. Кими Райкконен - 131. 4. Валттери Боттас - 122. 5. Дэниэль Риккьярдо - 106. 6. Макс Ферстаппен - 105. 7. Нико Хюлькенберг - 52. 8. Фернандо Алонсо - 40. 9. Кевин Магнуссен - 39. 10. Серхио Перес - 32. 11. Эстебан Окон - 29. 12. Карлос Сайнс - 28. 13. Пьер Гасли - 18. 14. Ромэн Грожан - 18. 15. Шарль Леклер - 13. 16. Стоффел Вандорн - 8. 17. Маркус Эрикссон - 5. 18. Лэнс Стролл - 4. 19. Брендон Хартли - 2. 20. Сергей СИРОТКИН - 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 310. 2. Ferrari - 302. 3. Red Bull Racing - 211. 4. Renault - 80. 5. Force India - 61. 6. Haas - 57. 7. McLaren - 48. 8. Toro Rosso - 20. 9. Sauber - 18. 10. Williams - 4