Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Великобритании", Сироткин - 18-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Великобритании". Он опередил всего лишь на 0,044 секунды Себастьяна Феттеля на "Феррари", а Кими Райкконена – на 0,098 секунды.

Четвертое время показал Валттери Боттас на "Мерседесе", а далее в полном составе разместились команды "Ред Булл" и "Хаас".

Напомним, что российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 18-й результат.

Чемпионат мира

10-й этап

"Гран-при Великобритании"

Квалификация

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1.25,892

2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 0,044

3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,098

4. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 0,325

5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 0,710

6. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1,207

7. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 1,352

8. Грожан (Франция, "Хаас") – 1,563

9. Леклер (Монако, "Заубер") – 1,987

10. Окон (Франция, "Форс Индия") – 2,302

11. Хюлькенберг (Германия, "Рено")

12. Перес (Мексика, "Форс Индия")

13. Алонсо (Испания, "Макларен")

14. Гасли (Франция, "Торо Россо")

15. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

16. Сайнс (Испания, "Рено")

17. Вандорн (Бельгия, "Макларен")

18. Сироткин (Россия, "Уильямс")

19. Стролл (Канада, "Уильямс")

20. Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо")