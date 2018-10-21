Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при США", Сироткин - 17-й

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при США". Британец проехал лучший круг с результатом 1 минута 32,237 секугды.
Второе место занял пилот "Феррари" Себастьян Феттель, третьим стал его партнер по команде Кими Райкконен, четвертым - Валттери Боттас из "Мерседеса".
Россиянин Сергей Сироткин показал 17-й результат. Его партнер по "Уильямс" Лэнс Стролл - 18-й.
Формула-1
18-й этап
Гран-при США
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.32,237
2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.32,298
3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.32,307
4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.32,616
5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.33,494
6. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1.34,145
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.34,215
8. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1.34,250
9. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.34,420
10. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.34,594
11. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.34,566
12. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.34,732
13. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1.34,850
14. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1.35,206
15. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.34,766
16. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1.35,294
17. Сергей Сироткин (Россия, Williams) - 1.35,362
18. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 1.35,480
19. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 1.35,536
20. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1.35,735