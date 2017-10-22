Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при США". Вторым стал Себастьян Феттель из "Феррари", третьим – Валттери Боттас ("Мерседес").
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 12-е время, но будет стартовать 11-м из-за штрафа на 15 мест Макса Ферстаппена из "Ред Булла" (6-е место в квалификации).
Новичок "Торо Россо" Брендон Хартли не смог выйти из первого сегмента.
Чемпионат мира
17-й этап
"Гран-при США"
Квалификация
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1.33,108
2. Феттель (Германия, "Феррари")
3. Боттас (Финляндия, "Мерседес")
4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл")
5. Райкконен (Финляндия, "Феррари")
6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")
7. Окон (Франция, "Форс Индия")
8. Сайнс (Испания, "Рено")
9. Алонсо (Испания, "Макларен")
10. Перес (Мексика, "Форс Индия")
11. Масса (Бразилия, "Уильямс")
12. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
13. Вандорн (Бельгия, "Макларен")
14. Грожан (Франция, "Хаас")
15. Хюлькенберг (Германия, "Рено")
16. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
17. Стролл (Канада, "Уильямс")
18. Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо")
19. Верляйн (Германия, "Заубер")
20. Магнуссен (Дания, "Хаас")
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Торо Россо
- Ред Булл (Ф-1)
- Даниил Квят
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
r00tor
george64: Умудрился слить даже Сайнцу. )------ Он не выезжал даже во 2-м сегменте. Резину экономили. Квалу то смотрел вообще?
02:13
george64
Ну и какой самый главный вывод? Хюлькенберг-то, оказывается, лошара лошарная. Умудрился слить даже Сайнцу. )
01:09
КолобокКолобков
Инна была права...Квалификация скучная...Макс из-за штрафов будет последним походу стартовать, так что и в гонке ничего интересного не будет (((
01:05