Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Мексики", Квят - 18-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Мексики". Британец опередил своего партнера по команде Нико Росберга. Следом за ними расположились пилоты "Ред Булла" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккьярдо.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 18-й результат из-за технических проблем.
Мехико (Мексика)
Чемпионат мира
19-й этап
"Гран-при Мексики"
Квалификация
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1.18,704
2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 0,254
3. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 0,350
4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,429
5. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 0,626
6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,672
7. Феттель (Германия, "Феррари") – 0,677
8. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 0,847
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1,328
10. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1,674
11. Алонсо (Испания, "Макларен")
12. Перес (Мексика, "Форс Индия")
13. Баттон (Великобритания, "Макларен")
14. Магнуссен (Дания, "Рено")
15. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
16. Верляйн (Германия, "Манор")
17. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")
18. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
19. Наср (Бразилия, "Заубер")
20. Окон (Франция, "Манор")
21. Грожан (Франция, "Хаас")
22. Палмер (Великобритания, "Рено")
Союз Аполлонович
КолобокКолобков_____ Максу идеально стартовать третьим...Жду завтра супер гонку...Верю в победу Макса.________ Слюни вытри
23:18
Алый Дракон
Aleks125 Думаю Росберг. Очень было бы интересно посмотреть на таран и дальнейшее развитие событий. 23:01... В стиле Прост-Сенна?)... Это вряд ли возможно сейчас )... Те времена давно ушли... С Нико будет автоматически разорван контракт в таком случае - уверен на 99,99 %. А ФИА выпишет длительную дискву. И карьера новоиспеченного чемпиона окажется под большим вопросом.
23:17
никнейм1
Жду прорыва Квята. Ну и поболею за Райкконена и Риккьярдо!
23:11
Aleks125
Думаю Росберг. Очень было бы интересно посмотреть на таран и дальнейшее развитие событий.
23:01
Женек10
Хэм молится, чтобы ребенок завтра его не вынес в первом повороте
22:40
КолобокКолобков
Я очень обрадовался, когда Росберг показал 2 время. Максу идеально стартовать третьим...Жду завтра супер гонку...Верю в победу Макса.
22:34