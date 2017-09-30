Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Малайзии"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в квалификации "Гран-при Малайзии". Для 32-го летнего британца это 70-й поул в карьере. Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, который отстает от лидирующего в личном зачете Хэмилтона на 28 очков, из-за проблем с мотором остался без времени и завтра в гонке стартует последним.

Чемпионат мира

15-й этап

"Гран-при Малайзии"

Квалификация

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1.30,076

2. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – отставание 0,045

3. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 0,465

4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,519

5. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 0,682

6. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1,402

7. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1,506

8. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1,531

9. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,582

10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1,628

11. Масса (Бразилия, "Уильямс")

12. Палмер (Великобритания, "Рено")

13. Стролл (Канада, "Уильямс")

14. Сайнс (Испания, "Торо Россо")

15. Гасли (Франция, "Торо Россо")

16. Грожан (Франция, "Хаас")

17. Магнуссен (Дания, "Хаас")

18. Верляйн (Германия, "Заубер")

19. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

Феттель (Германия, "Феррари") – без времени