Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Малайзии"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в квалификации "Гран-при Малайзии". Для 32-го летнего британца это 70-й поул в карьере. Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, который отстает от лидирующего в личном зачете Хэмилтона на 28 очков, из-за проблем с мотором остался без времени и завтра в гонке стартует последним.
Чемпионат мира
15-й этап
"Гран-при Малайзии"
Квалификация
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1.30,076
2. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – отставание 0,045
3. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 0,465
4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,519
5. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 0,682
6. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1,402
7. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 1,506
8. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1,531
9. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,582
10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1,628
11. Масса (Бразилия, "Уильямс")
12. Палмер (Великобритания, "Рено")
13. Стролл (Канада, "Уильямс")
14. Сайнс (Испания, "Торо Россо")
15. Гасли (Франция, "Торо Россо")
16. Грожан (Франция, "Хаас")
17. Магнуссен (Дания, "Хаас")
18. Верляйн (Германия, "Заубер")
19. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
Феттель (Германия, "Феррари") – без времени
Алый Дракон
Выиграть-то выиграл, но на последнем круге жаловался на падение мощности... Так что, еще не факт, что будет стартовать с поула - не исключено, что рядом с Себом )... В "Феррари" же, видимо, "выкинули белое полотенце", и смирились с потерей чемпионата - "спасибо" от них за это 4-х кратному, нервишки лечить надо )... В прошлом году Уайтинга посылал, в этом году Хэма под пейс-каром долбанул, затем Сингапур... В общем, пора к психологу - Колобок уже ждет клиента ))... В гонке буду "болеть" за Кими и "Маки"... В паддоке и ТР ходят упорные слухи, что в следующем году поедут Гасли и Квят - больше некому... Если Квят получит очередной, "стопицотый" шанс, то будет полным идиотом, если его запорет )... Впрочем, в то, что НЕ запорет - верится с трудом )... Вернее, вообще не верится )... Даня давно "звезду" поймал, и забыл о гонках... Его пилотаж закончился в ГП3 - в Ф-1 он тупо ехал из пункта А в пункт Б, причем по принципу "как получится"... Велком ту Формула Е, Даниил!)...
13:15
КолобокКолобков
Чернушке в этом году везет нереально...Вся надежда завтра на Макса. ВЫНОСИ!!!!!!!!!!!!!!
13:14