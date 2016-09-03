Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Италии", Квят - 17-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Италии". Вторым стал его партнер по немецкой конюшне Нико Росберг. Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из "Феррари" – третий.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят продемонстрировал 17-й результат, но из-за штрафа Ромэна Грожана из "Хааса" (француз во время третьей практики повредил коробку передач, которую пришлось заменить) будет стартовать в завтрашней гонке с 16-й позиции.

Монца (Италия)

Чемпионат мира

14-й этап

"Гран-при Италии"

Квалификация

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Росберг (Германия, "Мерседес")

3. Феттель (Германия, "Феррари")

4. Райкконен (Финляндия, "Феррари")

5. Боттас (Финляндия, "Уильямс")

6. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл")

7. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")

8. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия")

9. Перес (Мексика, "Форс Индия")

10. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")

11. Масса (Бразилия, "Уильямс")

12. Грожан (Франция, "Хаас")

13. Алонсо (Испания, "Макларен")

14. Верляйн (Германия, "Манор")

15. Баттон (Великобритания, "Макларен")

16. Сайнс (Испания, "Торо Россо")

17. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")

18. Наср (Бразилия, "Заубер")

19. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

20. Палмер (Великобритания, "Рено")

21. Магнуссен (Дания, "Рено")

Окон (Франция, "Манор")