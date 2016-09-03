Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Италии", Квят - 17-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Италии". Вторым стал его партнер по немецкой конюшне Нико Росберг. Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из "Феррари" – третий.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят продемонстрировал 17-й результат, но из-за штрафа Ромэна Грожана из "Хааса" (француз во время третьей практики повредил коробку передач, которую пришлось заменить) будет стартовать в завтрашней гонке с 16-й позиции.
Монца (Италия)
Чемпионат мира
14-й этап
"Гран-при Италии"
Квалификация
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
2. Росберг (Германия, "Мерседес")
3. Феттель (Германия, "Феррари")
4. Райкконен (Финляндия, "Феррари")
5. Боттас (Финляндия, "Уильямс")
6. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл")
7. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")
8. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия")
9. Перес (Мексика, "Форс Индия")
10. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")
11. Масса (Бразилия, "Уильямс")
12. Грожан (Франция, "Хаас")
13. Алонсо (Испания, "Макларен")
14. Верляйн (Германия, "Манор")
15. Баттон (Великобритания, "Макларен")
16. Сайнс (Испания, "Торо Россо")
17. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
18. Наср (Бразилия, "Заубер")
19. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
20. Палмер (Великобритания, "Рено")
21. Магнуссен (Дания, "Рено")
Окон (Франция, "Манор")
Джерри. Без Тома.
dim777. А у меня вопрос - А у ТР будут хоть какие-то обновления на болидах, в болиде, у болида в этом году? =========== По части мотора - нет. А по мелочам - да, что-то ставят иногда, две гонки назад, кажется, что-то ставили, только толку от этого не было.
17:36
dim777.
А у меня вопрос - А у ТР будут хоть какие-то обновления на болидах, в болиде, у болида в этом году?
17:30
иго
Максик в свой уровень проехал. Когда никто не лажает и нет штрафа, то 6-7 место объективно его.
17:20
NicolasHomme
Даня расстраивает (да и вся ТР какашкой стала, с Манором вторую гонку на равных), максик опять слил напарнику, старт завтра будет интересный - но если чисто мерсы пройдут первый поворот, то все, можно их и не показывать, только когда Феттеля на круг пройдут :)
17:18
Джерри. Без Тома.
Колобок, ты же кричал, что Изя будет последним в квале.
17:16
КолобокКолобков
Zigo____ Уважаемый, где вы увидели интригу в паре Росберг-чернушка???
17:01
Zigo
Не смотрел квалу,Феттель опередил наконец-то Райконена и борьба лидеров продолжается,а если интрига сохранится и до последней гонки,можете представить какая будет гонка у Хемильтона и Росберга))
16:41
ЮКИ
данька,может,на историческую родину рвануть?там,говорят,дороги хорошие...
16:39
Союз Аполлонович
Может ТР лучше сняться с этого сезона, чтобы не позориться
16:26
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
даже Манор и Хаас выше. пипец.
16:23