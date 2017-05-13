15:59 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Испании", Квят - 20-й

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Испании". Вторым стал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, а замкнул тройку еще один пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал двадцатым.

Гран-при Испании

Квалификация

1. Хэмилтон ("Мерседес") – 1.19,149.

2. Феттель ("Феррари") – i 1.19,200.

3. Боттас ("Мерседес") – 1.19,373.

4. Райкконен ("Феррари") – 1.19,439.

5. Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.19,706.

6. Риккьярдо ("Ред Булл") – 1.20,175.

7. Алонсо ("Макларен") – 1.21,048.

8. Перес ("Форс Индия") – 1.21,070.

9. Масса ("Уильямс") – 1.21,232.

10. Окон ("Форс Индия") – 1.21,272.

11. Магнуссен ("Хаас") – 1.21,329.

12. Сайнс ("Торо Россо") – 1.21,371.

13. Хюлькенберг ("Рено") – 1.21,397.

14. Грожан ("Хаас") – 1.21,517.

15. Верляйн ("Заубер") – 1.21,803.

16. Эрикссон ("Заубер") – 1.22,332.

17. Палмер ("Рено") – 1.22,401.

18. Стролл ("Уильямс") – 1.22,411.

19. Вандорн ("Макларен") – 1.22,532.

20. Квят – ("Торо Россо") 1.22,746.

Трансляция квалификации "Гран-при Испании"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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fair

как бы колобок не тянул макса, но до мерсов и феррари ему еще далеко

16:20

Darkmoon

Колобок ставит диагнозы Квяту, я не разочарован что зашел в коменты) По сути все как всегда, за исключением Алонсо. Мне кажется Хонда уже сама понимает, что не заслужила такого гонщика в своей команде

16:15

novosib84

КолобокКолобков Изя - это кто? Квят?

16:13

КолобокКолобков

Да,Фернандо сегодня всех затмил! По изи,кратко, - не понятно зачем доктор Марко продолжает эту агонию...Если лесоруб хоть деньги Вильямсу приносит, то в случаи с изей- загадка. РБ подтянулись к Мерсам и Феррари. По кенгуру не заметно, но Макс всего в полусекунде от поула... Гонка должна быть интересной,как не крути.

16:09

fair

алонсо красавчик

16:04

Уралмашевец

Начало конца?

15:54