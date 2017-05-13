Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Испании", Квят - 20-й

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Испании". Вторым стал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, а замкнул тройку еще один пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал двадцатым.
Гран-при Испании
Квалификация
1. Хэмилтон ("Мерседес") – 1.19,149.
2. Феттель ("Феррари") – i 1.19,200.
3. Боттас ("Мерседес") – 1.19,373.
4. Райкконен ("Феррари") – 1.19,439.
5. Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.19,706.
6. Риккьярдо ("Ред Булл") – 1.20,175.
7. Алонсо ("Макларен") – 1.21,048.
8. Перес ("Форс Индия") – 1.21,070.
9. Масса ("Уильямс") – 1.21,232.
10. Окон ("Форс Индия") – 1.21,272.
11. Магнуссен ("Хаас") – 1.21,329.
12. Сайнс ("Торо Россо") – 1.21,371.
13. Хюлькенберг ("Рено") – 1.21,397.
14. Грожан ("Хаас") – 1.21,517.
15. Верляйн ("Заубер") – 1.21,803.
16. Эрикссон ("Заубер") – 1.22,332.
17. Палмер ("Рено") – 1.22,401.
18. Стролл ("Уильямс") – 1.22,411.
19. Вандорн ("Макларен") – 1.22,532.
20. Квят – ("Торо Россо") 1.22,746.
fair
как бы колобок не тянул макса, но до мерсов и феррари ему еще далеко
16:20
Darkmoon
Колобок ставит диагнозы Квяту, я не разочарован что зашел в коменты) По сути все как всегда, за исключением Алонсо. Мне кажется Хонда уже сама понимает, что не заслужила такого гонщика в своей команде
16:15
novosib84
КолобокКолобков Изя - это кто? Квят?
16:13
КолобокКолобков
Да,Фернандо сегодня всех затмил! По изи,кратко, - не понятно зачем доктор Марко продолжает эту агонию...Если лесоруб хоть деньги Вильямсу приносит, то в случаи с изей- загадка. РБ подтянулись к Мерсам и Феррари. По кенгуру не заметно, но Макс всего в полусекунде от поула... Гонка должна быть интересной,как не крути.
16:09
fair
алонсо красавчик
16:04
Уралмашевец
Начало конца?
15:54