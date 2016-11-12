Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Бразилии", Квят – 14-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Бразилии". Британец опередил своего партнера по команде Нико Росберга. Третьим стал гонщик "Феррари" Кими Райкконен. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 14-е время.
Сан-Паулу (Бразилия)
Чемпионат мира
20-й этап
"Гран-при Бразилии"
Квалификация
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 01.10,736
2. Росберг (Германия, "Мерседес") - отставание 0,102
3. Райкконен (Финляндия, "Феррари") - 0,668
4. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") - 0,749
5. Феттель (Германия, "Феррари") - 0,759
6. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") - 0,804
7. Грожан (Франция, "Хаас") - 1,201
8. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") - 1,368
9. Перес (Мексика, "Форс Индия") - 1,429
10. Алонсо (Испания, "Макларен") - 1,530
11. Боттас (Финляндия, "Уильямс")
12. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")
13. Масса (Бразилия, "Уильямс")
14. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
15. Сайнс (Испания, "Торо Россо")
16. Палмер (Великобритания, "Рено")
17. Баттон (Великобритания, "Макларен")
18. Магнуссен (Дания, "Рено")
19. Верляйн (Германия, "Манор")
20. Окон (Франция, "Манор")
21. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
22. Наср (Бразилия, "Заубер")
NicolasHomme
Хочется дождя и завал в первой связке поворотов, который устроит ПП, снеся оба мерса, Рика, Тефтеля и какого-нибудь Грожана до кучу :) И победе Массе, ну или Квяту :)))
20:50
streletc1783
Думаю макс и с 4го в зад Росбергу въедит.Ещё бы дождь,будет интересно.Наш то выигрывает у напарника когда машины неконкурентны.
20:38
Алый Дракон
ПП пусть скажет Кими "спасибо", что тот спас карьеру его любимке ) Впрочем, еще не все потеряно - Макс будет стартовать сразу за Нико, и, если он воткнется ему в зад, то его можно будет смело называть "тридвараз" во всех смыслах, и ПП может ему подыскивать более подходящую его "голубому" статусу гоночную серию )... Потому как Тото ясно дал понять - еще один "косяк", и будет полоумный Ферст в Ф-1 дальше гоняться только на плэйстэйшн )...
20:33
fair
кими красавец, а максу еще рановато лезть в разборки титанов
20:10
КолобокКолобков
АААААААААААААА!!!!!!!!!!!!! Кими всё испортил!!!! Если-бы Макс стартовал 3 это было-бы гораздо интереснее.
20:07