Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Бельгии", Квят - 17-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Бельгии". Второе время показал пилот "Феррари" Себастьян Феттель. Замкнул тройку еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас. В третьем сегменте не смог показать никакого времени Джолион Палмер, который сошел из-за технических проблем.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 17-е время, но получит штраф в 20 позиций за замену двигателя. Кроме того, на 65 позиций оштрафован Стоффель Вандорн, на пять – Фелипе Масса, Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон.