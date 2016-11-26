Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Абу-Даби", Квят - 17-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Абу-Даби". Он опередил на 0,303 секунды своего партнера по команде Нико Росберга. Замкнул тройку Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла".
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят будет стартовать в завтрашней гонке с 17-го места.
Абу-Даби (ОАЭ)
Чемпионат мира
21-й этап
"Гран-при Абу-Даби"
Квалификация
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1.38,755
2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 0,303
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,834
4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,849
5. Феттель (Германия, "Феррари") – 0,906
6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1,063
7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 1,746
8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,764
9. Алонсо (Испания, "Макларен") – 2,351
10. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 2,458
11. Боттас (Финляндия, "Уильямс")
12. Баттон (Великобритания, "Макларен")
13. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")
14. Грожан (Франция, "Хаас")
15. Палмер (Великобритания, "Рено")
16. Верляйн (Германия, "Манор")
17. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
18. Магнуссен (Дания, "Рено")
19. Наср (Бразилия, "Заубер")
20. Окон (Франция, "Манор")
21. Сайнс (Испания, "Торо Россо")
22. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
КолобокКолобков
Aleks125___Не,можно каждые 3 минуты постить одно и то же, а можно просто конкретно ответить на вопрос, который сам и задал- как тебе статистика пилотов РБ и ТР в этом сезоне? Чё с темы то соскочил, барагозник? О том почему Макс вместо 3 места оказался в итоге сегодня только 6 мы доподлинно никогда не узнаем. Может и сам вдруг лажанул в последней попытке, что здесь такого? Но одно мы знаем точно- люди из Мерса больше всего боялись Макса на втором ряду стартового поля. А далее- целая поляна для собственных умозаключений. p/s Поздравляю Кими с победой над тефтелиной в квалификациях.
19:34
Aleks125
Союз Аполлонович--- Сказочник ты, Колобок. Андерсен тихо курит в сторонке)) _____ Так у Андерсена не было такого поставщика, вот поэтому Колобок и топит за Макса)))
19:24
Aleks125
Союз Аполлонович _____ Сказочник ты, Колобок. Андерсен тихо курит в сторонке)) _____ Так у Андерсена не было такого поставщика, вот поэтому Колобок и топит за Макса)))
19:21
fair
просто сегодня он был слабее, и выступил хуже чем обычно, вот и все, и не надо искать тупые причины, которыми успокаиваешь себя сам
19:21
fair
колобок ты что постоянно за максика подстилаешься?
19:20
Aleks125
Колобок, память только у тебя коротка, а вот "косяк" у тебя видно зачетный.
19:20
fair
колобок ты что постоянно за макса жопу рвешь?
19:19
Союз Аполлонович
КолобокКолобков_____ Сказочник ты, Колобок. Андерсен тихо курит в сторонке))
19:08
КолобокКолобков
Aleks125___Для тех,кто на бронепоезде я повторю- у макса и не было задачи показать хорошее время в финале квалификации. Упросили таки боссы Мерседесса не мешать их ушлепкам. А счет у пилотов вполне себе счет. Если ты не в курсе, то напомню как обстоят дела. Макс в квалификации в этом сезоне поимел Сайнца ,но его поимел Рикьярдо. А изю квятовича поимел сначала Рикьярдо, а потом и Сайнц....Ты видать какой-то мазохистный ура-патриот,если попросил напомнить...
19:04
Aleks125
Почему желтые флаги были? "Великий Пи" ведь не показал время в последней попытке.
18:40
Aleks125
Колобок, какой там счет в квалификации у пилотов РБ и ТР. Помню недавно ты тут визжал про Квята.
18:38
Союз Аполлонович
КолобокКолобков Дело не в Рикьярдо, а в том, что Макса ооооооооочень просили не стартовать слишком близко к Мерседесам. ___________ Доказательства в студию))
17:46
КолобокКолобков
Дело не в Рикьярдо, а в том, что Макса ооооооооочень просили не стартовать слишком близко к Мерседесам. А как может выкладываться Рикьярдо мы видели до третьего сегмента, и в Бразилии видели,ага.
17:39
никнейм1
Риккьярдо в своём стиле. Выложился в 3-м сегменте и на 3-е место залез. Молодец!
17:16
fair
все предсказуемо
17:13