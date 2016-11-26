Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Абу-Даби", Квят - 17-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-при Абу-Даби". Он опередил на 0,303 секунды своего партнера по команде Нико Росберга. Замкнул тройку Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят будет стартовать в завтрашней гонке с 17-го места.

Абу-Даби (ОАЭ)

Чемпионат мира

21-й этап

"Гран-при Абу-Даби"

Квалификация

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1.38,755

2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 0,303

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,834

4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,849

5. Феттель (Германия, "Феррари") – 0,906

6. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 1,063

7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 1,746

8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,764

9. Алонсо (Испания, "Макларен") – 2,351

10. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 2,458

11. Боттас (Финляндия, "Уильямс")

12. Баттон (Великобритания, "Макларен")

13. Гутьеррес (Мексика, "Хаас")

14. Грожан (Франция, "Хаас")

15. Палмер (Великобритания, "Рено")

16. Верляйн (Германия, "Манор")

17. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")

18. Магнуссен (Дания, "Рено")

19. Наср (Бразилия, "Заубер")

20. Окон (Франция, "Манор")

21. Сайнс (Испания, "Торо Россо")

22. Эрикссон (Швеция, "Заубер")