Хэмилтон выиграл "Гран-при США", Квят стал 12-м

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при США". Вторым финишировал его партнер по команде Нико Росберг, которому удалось сохранить лидерство в общем зачете. За три гонки до финиша сезона немец опережает британца на 26 очков.
Третьим в США финишировал Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла". Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал 12-м. По ходу гонки ему пришлось отбывать 10-секундный штраф за столкновение с Серхио Пересом.
Остин (США)
Чемпионат мира
18-й этап
"Гран-при США"
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 4,520
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 19,692
4. Феттель (Германия, "Феррари") – 43,134
5. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1.33,953
6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1.36,124
7. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг
8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1 круг
9. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 1 круг
10. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг
11. Магнуссен (Дания, "Рено") – 1 круг
12. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг
13. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг
14. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг
15. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг
16. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 1 круг
17. Верляйн (Германия, "Манор") – 1 круг
18. Окон (Франция, "Манор") – 2 круга
Не финишировали: Райкконен (Финляндия, "Феррари"), Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл"), Гутьеррес (Мексика, "Хаас"), Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия").
Fil34
Очень жаль Кимми, даже без этого происшествия стратегия была ппц
23:58 23 октября
RedMack2
Очень жаль Макса. Я так на него расчитывал...
23:56 23 октября
dim777.
Сайнс- красава. Даня- ждём следующего сезона. ферстик колобка - клоун
23:55 23 октября