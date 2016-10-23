Хэмилтон выиграл "Гран-при США", Квят стал 12-м

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при США". Вторым финишировал его партнер по команде Нико Росберг, которому удалось сохранить лидерство в общем зачете. За три гонки до финиша сезона немец опережает британца на 26 очков.

Третьим в США финишировал Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла". Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал 12-м. По ходу гонки ему пришлось отбывать 10-секундный штраф за столкновение с Серхио Пересом.

Остин (США)

Чемпионат мира

18-й этап

"Гран-при США"

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 4,520

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 19,692

4. Феттель (Германия, "Феррари") – 43,134

5. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1.33,953

6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1.36,124

7. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1 круг

8. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1 круг

9. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 1 круг

10. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг

11. Магнуссен (Дания, "Рено") – 1 круг

12. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг

13. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг

14. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг

15. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг

16. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 1 круг

17. Верляйн (Германия, "Манор") – 1 круг

18. Окон (Франция, "Манор") – 2 круга

Не финишировали: Райкконен (Финляндия, "Феррари"), Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл"), Гутьеррес (Мексика, "Хаас"), Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия").