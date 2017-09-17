Хэмилтон выиграл "Гран-при Сингапура", Квят не добрался до финиша

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при Сингапура". Вторым стал пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, а замкнул тройку партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят сошел с дистанции на 11-м круге, врезавшись в отбойник. Также из-за аварии выбыли на первом круге пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен вместе с Максом Ферстаппеном на "Ред Булле".

Отметим, что гонка была завершена по истечении двухчасового лимита, поскольку стартовала под дождем, и трижды на трассе появлялась машина безопасности.

Чемпионат мира

14-й этап

"Гран-при Сингапура"

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – отставание 4,507

3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 8,800

4. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 22,822

5. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 25,359

6. Палмер (Великобритания, "Рено") – 27,259

7. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 30,388

8. Стролл (Канада, "Уильямс") – 41,696

9. Грожан (Франция, "Хаас") – 43,282

10. Окон (Франция, "Форс Индия") – 44, 795

11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 46,536

12. Верляйн (Германия, "Заубер") – 2 круга

Не финишировали: Магнуссен (Дания, "Хаас"), Хюлькенберг (Германия, "Рено"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), КВЯТ (Россия, "Торо Россо"), Алонсо (Испания, "Макларен"), Феттель (Германия, "Феррари"), Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл"), Райкконен (Финляндия, "Феррари").