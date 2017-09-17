Хэмилтон выиграл "Гран-при Сингапура", Квят не добрался до финиша

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при Сингапура". Вторым стал пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, а замкнул тройку партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят сошел с дистанции на 11-м круге, врезавшись в отбойник. Также из-за аварии выбыли на первом круге пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен вместе с Максом Ферстаппеном на "Ред Булле".
Отметим, что гонка была завершена по истечении двухчасового лимита, поскольку стартовала под дождем, и трижды на трассе появлялась машина безопасности.
Чемпионат мира
14-й этап
"Гран-при Сингапура"
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
2. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – отставание 4,507
3. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 8,800
4. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 22,822
5. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 25,359
6. Палмер (Великобритания, "Рено") – 27,259
7. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 30,388
8. Стролл (Канада, "Уильямс") – 41,696
9. Грожан (Франция, "Хаас") – 43,282
10. Окон (Франция, "Форс Индия") – 44, 795
11. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 46,536
12. Верляйн (Германия, "Заубер") – 2 круга
Не финишировали: Магнуссен (Дания, "Хаас"), Хюлькенберг (Германия, "Рено"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), КВЯТ (Россия, "Торо Россо"), Алонсо (Испания, "Макларен"), Феттель (Германия, "Феррари"), Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл"), Райкконен (Финляндия, "Феррари").
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Торо Россо
- Кими Райкконен
- Даниэль Риккьярдо
- Ред Булл (Ф-1)
- Даниил Квят
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
КолобокКолобков
Я так понял по стартовому эпизоду не будет никакого решения от судей. Гоночный эпизод? Ну ок...По гонке могу сказать , что не тот РБ красные жеребцы вынесли...У кенгуренка сегодня то ли с машиной были проблемы, то ли с головой. Логически его проигрыш чернушке объяснить нельзя, учитывая скорость Мерседесса и РБ в субботу. Считаю, что Макс бы смог выиграть, хотя этого мы уже никогда не узнаем. Только вчера я писал о различии двух "днищ"- изьки и Палмера. И сегодня Палмер это доказал. Кстати, теперь и он впереди квятовича в чемпионате. И даже вроде Вандорн, но я даже не считал еще очки. Короче "извините парни" в своём репертуаре. Кстати, было-бы забавно, если парни в ответили вчерашней фразой изечки, типа "как же ты нас *****" )))))Ну а учитывая , что Сайнц на ТР ЧЕТВЕРТЫЙ!!!! Кстати сегодня я бы проголосовал за него,как пилота дня...
17:16
RedMack2
Хорнер: -Макс, ну как-же так???____________________________________________________________________________ Ферстаппен: -А у меня лапки)))
17:11
RedMack2
Льюиса с победой!!!! Молодец!!!!
17:08