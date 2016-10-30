Хэмилтон выиграл "Гран-при Мексики", Квят - 18-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Мексики". Вторым финишировал его партнер по немецкой команде – Нико Росберг, преимущество которого над британцем за два этапа до конца чемпионата сократилось до 19 очков.

Третьим финишировал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен, который на последних кругах не пропустил Себастьяна Феттеля из "Феррари". Но стюарды наказали голландца за то, что он, защищаясь, срезал поворот. В итоговом протоколе третий – Феттель, а Ферстаппен, получив 5-секундный штраф, пропустил еще и своего партнера Даниэля Риккьярдо.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 18-м.

Мехико (Мексика)

Чемпионат мира

19-й этап

"Гран-при Мексики"

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1:40.31,402

2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 8,354

3. Феттель (Германия, "Феррари") – 17,313

4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 20,858

5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 21,323

6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 49,376

7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 58,891

8. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 1.05,612

9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1.16,206

10. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.16,798

11. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг

12. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 1 круг

13. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1 круг

14. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг

15. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг

16. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг

17. Магнуссен (Дания, "Рено") – 1 круг

18. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг

19. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1 круг

20. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг

21. Окон (Франция, "Манор") – 2 круга

Не финишировал: Верляйн (Германия, "Манор").