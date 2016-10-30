Хэмилтон выиграл "Гран-при Мексики", Квят - 18-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Мексики". Вторым финишировал его партнер по немецкой команде – Нико Росберг, преимущество которого над британцем за два этапа до конца чемпионата сократилось до 19 очков.
Третьим финишировал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен, который на последних кругах не пропустил Себастьяна Феттеля из "Феррари". Но стюарды наказали голландца за то, что он, защищаясь, срезал поворот. В итоговом протоколе третий – Феттель, а Ферстаппен, получив 5-секундный штраф, пропустил еще и своего партнера Даниэля Риккьярдо.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 18-м.
Мехико (Мексика)
Чемпионат мира
19-й этап
"Гран-при Мексики"
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1:40.31,402
2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 8,354
3. Феттель (Германия, "Феррари") – 17,313
4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 20,858
5. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 21,323
6. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 49,376
7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 58,891
8. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 1.05,612
9. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 1.16,206
10. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1.16,798
11. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1 круг
12. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 1 круг
13. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1 круг
14. Палмер (Великобритания, "Рено") – 1 круг
15. Наср (Бразилия, "Заубер") – 1 круг
16. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг
17. Магнуссен (Дания, "Рено") – 1 круг
18. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг
19. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 1 круг
20. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг
21. Окон (Франция, "Манор") – 2 круга
Не финишировал: Верляйн (Германия, "Манор").
SSNA7
To КолобокКолобков______Я про "пустить" уже после того, как проехал мимо поворота. Ну согласись, что сам же себе и "привёз" пятое место. Не упрямился бы и был бы шанс побороться...а теперь после драки можно чем угодно махать, а запомнится пятое место...
01:23
СергеичЪ
Я уже было запереживал, что не накажут. Вообще конечно форменный идиот. Пустил бы Феттеля и возможно приехал бы 4-м, а если бы и Рика пустил, то Рик взял бы подиум для команды. Марко говорил, что с ним больше очков наберут, чем с Квятом? Ну-ну. Отказ выполнять приказ из боксов-это проступок за который из любой другой команды вылетают со свистом. Но тут хайникен делает своё дело. Очень надеюсь, что теперь начнут штрафовать, для начала в своей команде. Две подряд проваленных гонки. Привет доктору Марко
01:14
КолобокКолобков
Союз Аполлонович____Конечно работаю ))) Алинка соврать не даст.
01:12
КолобокКолобков
SSNA7____**Вот что мешало Феттеля пустить? Потом может быть и был бы шанс его обратно схлопнуть.** Нет, не было-бы потом никаких шансов. И что значит "пустить Феттеля". Макс не из тех, кто просто так всех пускает.
01:10
Союз Аполлонович
Колобок, а ты действительно на СЭ работаешь, как Дракон предположил. Я вот лично очень разочарован тобой. Думал,что ты идейный идиот. А ты тролляка продажная. Обидно
01:08
Luchezarny
на следующий год контракт продлили , дальше можно баклуши бить ))))))))))))))))))))))
01:05
SSNA7
To КолобокКолобков_____1. Т.е. истерия по поводу безнаказанности Макса есть не только у руссо-зомбо-быдло-фанато? Ты Монако получше пересмотри и почувствуй разницу (знаю, тебе будет тяжело). 3. Проблема Макса в какой-то фобии потерять позицию в конкретной ситуации. Ему бы к Алонсо или Просту сходить поболтать - они бы ему всё по полкам разложили. Вот что мешало Феттеля пустить? Потом может быть и был бы шанс его обратно схлопнуть. Ну и ежу же было понятно, что 5 сек повесят за такой манёвр (не было понятно только тебе и Максу). Но нет, пёр дальше, как баран. Ну и получил то, что получил. К чему этот юношеский МАКСимализм? Он думает, что вокруг все идиоты? В следующем году эффект МФ пройдёт и начнут по полной и за всё подряд штрафовать на общих основаниях. 4. Твои любимые руссо=быдло-фанато даже про штраф Квята ничего не пишут, а ты всё туда же с Максом. Успеха добивается только тот, кто умеет признавать свои ошибки...
01:03
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.___Ну это не просто нытьё. Эпизод будет официально рассмотрен. Подождём. А так то конечно- все ощущения от гонки испорчены. Немного не хватило в атаке за 2 место Росберга. Чуть-чуть Макс не рассчитал. Не думаю, что Росберг потом лез бы отыгрываться. А в итоге вместо 2 места получаем 5...Ну даже я как-то быстро остыл сегодня. Всё же в воздухе весел миф про ненаказуемость Макса. Теперь может ура-патриотам легче будет дышать, не знаю... В Бразилии Макс будет только сильнее.
01:02
Джерри. Без Тома.
*ныТьё
00:56
storog1977
Fil34 ну заче вы этому уепку отвечаете, это ипппаный засланец, рот его туды сюды 00:53 а чем еще заняться в час ночи?))
00:55
Джерри. Без Тома.
Колобок, если Тефтеля и накажут, то только за то, что обматерил Чарли. Да и то вряд ли. Не надейся даже, что ныньё Рика во что-то выльется.
00:55
Fil34
ну заче вы этому уепку отвечаете, это ипппаный засланец, рот его туды сюды
00:53
КолобокКолобков
Половичок дело говорит.
00:53
КолобокКолобков
george64,Aleks125,storog1977___Уважаемые ненавистники Макса. В данном случаи речь про другой эпизод. И Рикьярдо так прямо и намекает- что тефтель всех материт и всеми недоволен, а сам нарушает правила.
00:52
Союз Аполлонович
storog1977 Вот ты смешной колобок, а что должен был сказать Рик, что Писю Камушкина наказали справедливо и он не достоин подиума?...... Откуда взялся Пися Камушкин?)))) я что то пропустил?
00:51
Aleks125
george64 Болобок уже стал фанатом "половичка"? )) ==== точно, после такого все и забыли демонстративный пропуск Рикьярдо.
00:49
storog1977
Вот ты смешной колобок, а что должен был сказать Рик, что Писю Камушкина наказали справедливо и он не достоин подиума?
00:48
Aleks125
Колобок, еще много напишут. Ведь не для этого 5 сек. впаяли. Для таких как ты. Ты хоть и взрослый у нас Александр (как писал), но остался юнцом.
00:48
george64
Болобок уже стал фанатом "половичка"? ))
00:47
КолобокКолобков
аха-ха ))) А вот и первые комментарии от РБ. Вот, что сказал Рикьярдо - ** Даниэль Риккардо: "Он сделал то, на что все так давно жалуются, - он сместился на торможении! Он улыбается, но, на мой взгляд, он не заслужил место на подиуме. Он просто перекрыл мне траекторию, мне некуда было деться". ** __ Это он про Феттеля. И этот эпизод ещё будут разбирать. Вот впаяют тефтельке самому 5 секунд и станет Рикьярдо 3 , а макс-4. И мы в Бразилии таки увидим как отдают кубок.
00:42
Aleks125
Алый Дракон, таран не получился на радость нам)) но шоу все равно состоялось))))))))))))))
00:37
Fil34
колобок №засланец ипаный" не отвечайте ему ничего больше
00:36
Aleks125
Ale}{andro, тут на днях спрашивал где я закупаюсь. Если Колобок в подвалах, то ты где то отборную берешь. Где великий дрифт Макса? Ты еще в надежде на будущего чемпиона? Кто машины будет ему строить? Шумахер очень хорошу давал отдачу, так же как сейчас Алонсо, Хэмилтон.
00:35
Fil34
Алый Дракон Я тебе за это говорю, не отвечайте еу
00:34
ГНС
КолобокКолобков ____________________________ Да, ты прав, ты чертовски прав!! Ни кто не прав, только ТЫ и Максимилиан!!! Иди поцелуй плакат с Максиком в район "ракушки" много и ритмично. Слейтесь в оргазме от своей правоты!!!!
00:34
Алый Дракон
На 99 % теперь уверен, что Колобок здесь зарабатывает. Работает на количество комментов - формульный чмока ) Его все ненавидят, и считают больным придурком, но ему это только на руку - рейтинг формульных веток растет )
00:33
vada
Было бы гораздо эпичнее видеть как Макс отдает кубок Феттелю в Бразилии, а тот его канделябром, то есть кубком по темечку)) ----------Сомневаюсь, чтобы он лично отдавал бы. Кто-нить из команды отдавал бы. И Макс не роет себе могилу, а ее вырыл. Брифинг пилотов уже был, где его журили, он остался верен себе. Судьи тоже все видят, конечно некое лобби, команда будут его спасать. Но посмотрим до какого момента. У меня все же ощущение, что с ним рано или поздно свои поговорят и убедят не действовать против всех. Может в след. сезоне или послеслед. И докажут ему ты выиграешь и так.
00:31
Алый Дракон
Союз Аполлонович Кто из гонщиков может дать Ферстаппену в рожу? Кто то же должен быть с яйцами? 00:24... Фернандо - единственный вариант. Один за всех, и все - НА одного )))
00:30
Fil34
КолобокКолобков, бестолочь. много читал твоего гомна, ты бы хлебало своё прикрыл, ты нулевой эксперт, ты нихея в гонках не разбирашся, ты жесткий тролль, которого не банят по одной причине, ты сотрудник сэ, завали своё лицо, без тебя все тут запросто разберутся..... и не базарь ничего по поводу что кто, сколько смотрел гонок, увлекаюсь ф1 с 98, но таких обмороков как ферстапен я не видел никогда
00:29
TomCats
Джерри. Без Тома. Radej, что, меня опять успели назвать быдлом?))) Психолог опять психует?)))____да Колобок сразу же пришелся по " урбыдлоатриотам"
00:29