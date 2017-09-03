Хэмилтон выиграл "Гран-при Италии" и обошел Феттеля

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Италии" и в борьбе за первое место в личном зачете опередил гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля, который финишировал третьим. Вторым стал Валттери Боттас из "Мерседеса".
Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал 12-м.
Чемпионат мира
13-й этап
"Гран-при Италии"
1. Хэмилтон ("Мерседес") - 1:15.32,310
2. Боттас ("Мерседес") - отставание 4,471
3. Феттель ("Феррари") - 36,317
4. Риккьярдо ("Ред Булл") - 40,335
5. Райкконен ("Феррари") - 1.00,082
6. Окон ("Форс Индия") - 1.11,528
7. Стролл ("Уильямс") - 1.14,156
8. Масса ("Уильямс") - 1.14,834
9. Перес ("Форс Индия") - 1.15,276
10. Ферстаппен ("Ред Булл") - 1 круг
11. Магнуссен ("Хаас") - 1 круг
12. КВЯТ ("Торо Россо") - 1 круг
13. Хюлькенберг ("Рено") - 1 круг
14. Сайнс ("Торо Россо") - 1 круг
15. Грожан ("Хаас") - 1 круг
16. Верляйн ("Заубер") - 2 круга
Не финишровали: Алонсо ("Макларен"), Эрикссон ("Заубер"), Вандорн ("Макларен"), Палмер ("Рено").
Личный зачет: 1. Хэмилтон - 38. 2. Феттель - 235. 3. Боттас - 197. 4. Риккьярдо - 144. 5. Райкконен - 138. 6. Ферстаппен - 68. 7. Перес - 58. 8. Окон - 55. 9. Сайнс - 36. 10. Хюлькенберг - 34. 11. Масса - 31. 12. Стролл - 24. 13. Грожан - 24. 14. Магнуссен - 11. 15. Алонсо - 10. 16. Верляйн - 5. 17. КВЯТ - 4. 18. Вандорн - 1.
Кубок конструкторов: 1. "Мерседес" - 435. 2. "Феррари" - 373. 3. "Ред Булл" - 212. 4. "Форс Индия" - 113. 5. "Уильямс" - 55. 6. "Торо Россо" - 40. 7. "Хаас" - 35. 8. "Рено" - 34. 9. "Макларен" - 11. 10. "Заубер" - 5.
КолобокКолобков
ЧТО???????????????????????? Тефтельку назвали пилотом дня????????????????? на зусуньте вы свое голосование куда поглубже, господа из ФИА
16:41
КолобокКолобков
fair___Иннка бы тебе -дурачку объяснила как пишется слова въехал, а я не буду. Сразу видно, что бесполезно)))
16:39
КолобокКолобков
zamzam85___**Квят легко в гонке уехал от Сайнца** Я таки извиняюсь )))) Изька стартовал 8 , Сайнц- 15. А финишировали они 12 и 14 , между ними было 2 секунды или около того. Это теперь называется "легко уехал" ??))))))))))) Почему как только умнеют предыдущие патриоты,вроде Инны и Дракона, то зразу появляются -новые, тупорылые???
16:38
fair
колобок посмотри повтор Макс передним правым колесом вьехал ему в бочину между колес, вина Макса сто подуво, но ты колобок не поймешь этого, ты же дрочишь на макса
16:36
fair
О колобок проснулся, ты кретин так и не понял что я не фанат чернушки, а симпатизирую Феттелю, и да кретин ты не понимаешь что макс вьехал в уильямс а не наоборот
16:35
Джерри. Без Тома.
Ред Мак, что, уже не сливают? Расскажи мне, почему передумали сливать.
16:33
zolton
Обидно за Феррари да еще и на домашней трассе. Еще кругов 5 и Рик стал бы третьим. Максим ведет себя как потерявший в себе уверенность в прошлом году Квят. Жаль без дождя....интересно было посмотреть на Строла.
16:33
КолобокКолобков
Оу, на fair думаю внимания можно не обращать. Так- ущербнный какой-то фанатик чернушки. А по гонке- непонятно за что жалеют творожка? Понятно, что он после черепно-мозговой травмы, понятно, что прогрессирует слабоумие,но нельзя же просто так его не наказывать,только из-за того, что его "унижали во всех командах" (с). Его уже и лесоруб канадский умудряется уделывать...Одним словом- творожка надо было наказывать за выдавливание Макса. Сам Макс в итоге достиг максимума после прокола- 10 место считаю достойный результат. Даже если накину 5 секунд за Магнуссена это ничего не изменит.Пилот дня однозначно кенгуренок, после устранения Макса роль героя могла достаться только ему. Как некоторые всерьез могут восхищаться чернушкой и видеть там какой-то уровень- для меня загадка. Вчера мы оправдывали провал Феррари настройками на сухую погоду, но в итоге оказалось, что они не едут вообще. Если бы не штрафы РБ, скудерия вообще бы была на 5-6 месте. Печально, всё это означает, что борьбы за титул видимо не будет...
16:32
fair
СCTV81 впереди еще много гонок для феррари подходящих, ближайшаяуже через две недели, не стал бы интригу убивать между Себом и Льюисом, рановато еще Себа списывать
16:32
СCTV81
Строллу не зачет, боялся Окона обгонять, а возможности были.
16:31
fair
Джерри. Без Тома. "Что можно сделать с 15-го места"?(с) Откатиться на 20-е.))) ))))))))))))))))))))))А я и писал об этом еще до гонки)))) Это же МАКС)))вот то что Рик прорвется я был уверен
16:30
СCTV81
Куда там Квят легко уехал от Сайнца?)
16:30
zolton
Обидно за Феррари да еще и на домашней трассе. Еще кругов 5 и Рик бы приехал на третье место. Максим ведет себя как потерявший в себе уверенность в прошлом году Квят.
16:29
СCTV81
Между меринами и феррари не пропасть, но разница велика и в этом году, мерседесы явно заигрывали с феррари в первой части сезона, сейчас же всё встает на свои места. Плюс трассы, чисто для моторов мерседеса. Интрига в чемпионате скорее будет , удержится ли Фетель на втором месте по итогам всего сезона, к сожалению.
16:29
Джерри. Без Тома.
"Что можно сделать с 15-го места"?(с) Откатиться на 20-е.)))
16:28
RedMack2
Льюиса с победой! Молодец. Рик лузер - даже до подиума не доехал. Ферстаппен - гонщик дня.
16:27
zamzam85
Гонка хорошая, но без дождя интриги мало. Ден весь сезон наглядно показывает, чем отличается умный быстрый пилот от просто быстрого в одной команде) Макса надеюсь еще накажут. Квят легко в гонке уехал от Сайнца, но бороться за десятку с такой машиной невозможно. Стролл зачет
16:25
fair
СCTV81 На каком Хэм уровне ,о чем можно писать, когда между мерседесами и остальными пропасть величиной в Марианскую впадину. я имел ввиду на своем уровне, каждый проехал в силу своих возможностей, а в этом году пропасти нет между феррари и мерсами в отличи от прошлого сезона
16:25
СCTV81
На каком Хэм уровне ,о чем можно писать, когда между мерседесами и остальными пропасть величиной в Марианскую впадину.
16:22
fair
Хэмильтон на уровне, творожок тоже на уровне, феттель почти на уровне, рикьярдо красавчик, сейчас появиться колобок и будет доказывать что макс это лидер редбула.)))))) Я угараю с Макса,)) во кретин)) в одного вьехал, другого подрезал, так и думает что его все будут пропускать))) сынок наивный)) А кингуренок между тем показывает кто тянет редбул, а Макс только тянет свою задницу на приключения)))) и да, колобок, Макс все ближе и ближе к Рено и Уильямсу)), помнишь разговор недельной давности??
16:20