Хэмилтон выиграл "Гран-при Италии" и обошел Феттеля

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Италии" и в борьбе за первое место в личном зачете опередил гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля, который финишировал третьим. Вторым стал Валттери Боттас из "Мерседеса".

Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал 12-м.

Чемпионат мира

13-й этап

"Гран-при Италии"

1. Хэмилтон ("Мерседес") - 1:15.32,310

2. Боттас ("Мерседес") - отставание 4,471

3. Феттель ("Феррари") - 36,317

4. Риккьярдо ("Ред Булл") - 40,335

5. Райкконен ("Феррари") - 1.00,082

6. Окон ("Форс Индия") - 1.11,528

7. Стролл ("Уильямс") - 1.14,156

8. Масса ("Уильямс") - 1.14,834

9. Перес ("Форс Индия") - 1.15,276

10. Ферстаппен ("Ред Булл") - 1 круг

11. Магнуссен ("Хаас") - 1 круг

12. КВЯТ ("Торо Россо") - 1 круг

13. Хюлькенберг ("Рено") - 1 круг

14. Сайнс ("Торо Россо") - 1 круг

15. Грожан ("Хаас") - 1 круг

16. Верляйн ("Заубер") - 2 круга

Не финишровали: Алонсо ("Макларен"), Эрикссон ("Заубер"), Вандорн ("Макларен"), Палмер ("Рено").

Личный зачет: 1. Хэмилтон - 38. 2. Феттель - 235. 3. Боттас - 197. 4. Риккьярдо - 144. 5. Райкконен - 138. 6. Ферстаппен - 68. 7. Перес - 58. 8. Окон - 55. 9. Сайнс - 36. 10. Хюлькенберг - 34. 11. Масса - 31. 12. Стролл - 24. 13. Грожан - 24. 14. Магнуссен - 11. 15. Алонсо - 10. 16. Верляйн - 5. 17. КВЯТ - 4. 18. Вандорн - 1.

Кубок конструкторов: 1. "Мерседес" - 435. 2. "Феррари" - 373. 3. "Ред Булл" - 212. 4. "Форс Индия" - 113. 5. "Уильямс" - 55. 6. "Торо Россо" - 40. 7. "Хаас" - 35. 8. "Рено" - 34. 9. "Макларен" - 11. 10. "Заубер" - 5.