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16:19 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон выиграл "Гран-при Италии" и обошел Феттеля

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Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Италии" и в борьбе за первое место в личном зачете опередил гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля, который финишировал третьим. Вторым стал Валттери Боттас из "Мерседеса".

Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал 12-м. 

 
"Гран-при Италии". Льюис ХЭМИЛТОН."Гран-при Италии". Хэмилтон - первый. Live!

Чемпионат мира

13-й этап

"Гран-при Италии"

1. Хэмилтон ("Мерседес") - 1:15.32,310

2. Боттас ("Мерседес") - отставание 4,471

3. Феттель ("Феррари") - 36,317

4. Риккьярдо ("Ред Булл") - 40,335

5. Райкконен ("Феррари") - 1.00,082

6. Окон ("Форс Индия") - 1.11,528

7. Стролл ("Уильямс") - 1.14,156

8. Масса ("Уильямс") - 1.14,834

9. Перес ("Форс Индия") - 1.15,276

10. Ферстаппен ("Ред Булл") - 1 круг

11. Магнуссен ("Хаас") - 1 круг

12. КВЯТ ("Торо Россо") - 1 круг

13. Хюлькенберг ("Рено") - 1 круг

14. Сайнс ("Торо Россо") - 1 круг

15. Грожан ("Хаас") - 1 круг

16. Верляйн ("Заубер") - 2 круга

Не финишровали: Алонсо ("Макларен"), Эрикссон ("Заубер"), Вандорн ("Макларен"), Палмер ("Рено").

Личный зачет: 1. Хэмилтон - 38. 2. Феттель - 235. 3. Боттас - 197. 4. Риккьярдо - 144. 5. Райкконен - 138. 6. Ферстаппен - 68. 7. Перес - 58. 8. Окон - 55. 9. Сайнс - 36. 10. Хюлькенберг - 34. 11. Масса - 31. 12. Стролл - 24. 13. Грожан - 24. 14. Магнуссен - 11. 15. Алонсо - 10. 16. Верляйн - 5. 17. КВЯТ - 4. 18. Вандорн - 1.

Кубок конструкторов: 1. "Мерседес" - 435. 2. "Феррари" - 373. 3. "Ред Булл" - 212. 4. "Форс Индия" - 113. 5. "Уильямс" - 55. 6. "Торо Россо" - 40. 7. "Хаас" - 35. 8. "Рено" - 34. 9. "Макларен" - 11. 10. "Заубер" - 5. 

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КОММЕНТАРИИ (20)
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КолобокКолобков

ЧТО???????????????????????? Тефтельку назвали пилотом дня????????????????? на зусуньте вы свое голосование куда поглубже, господа из ФИА

16:41

КолобокКолобков

fair___Иннка бы тебе -дурачку объяснила как пишется слова въехал, а я не буду. Сразу видно, что бесполезно)))

16:39

КолобокКолобков

zamzam85___**Квят легко в гонке уехал от Сайнца** Я таки извиняюсь )))) Изька стартовал 8 , Сайнц- 15. А финишировали они 12 и 14 , между ними было 2 секунды или около того. Это теперь называется "легко уехал" ??))))))))))) Почему как только умнеют предыдущие патриоты,вроде Инны и Дракона, то зразу появляются -новые, тупорылые???

16:38

fair

колобок посмотри повтор Макс передним правым колесом вьехал ему в бочину между колес, вина Макса сто подуво, но ты колобок не поймешь этого, ты же дрочишь на макса

16:36

fair

О колобок проснулся, ты кретин так и не понял что я не фанат чернушки, а симпатизирую Феттелю, и да кретин ты не понимаешь что макс вьехал в уильямс а не наоборот

16:35

Джерри. Без Тома.

Ред Мак, что, уже не сливают? Расскажи мне, почему передумали сливать.

16:33

zolton

Обидно за Феррари да еще и на домашней трассе. Еще кругов 5 и Рик стал бы третьим. Максим ведет себя как потерявший в себе уверенность в прошлом году Квят. Жаль без дождя....интересно было посмотреть на Строла.

16:33

КолобокКолобков

Оу, на fair думаю внимания можно не обращать. Так- ущербнный какой-то фанатик чернушки. А по гонке- непонятно за что жалеют творожка? Понятно, что он после черепно-мозговой травмы, понятно, что прогрессирует слабоумие,но нельзя же просто так его не наказывать,только из-за того, что его "унижали во всех командах" (с). Его уже и лесоруб канадский умудряется уделывать...Одним словом- творожка надо было наказывать за выдавливание Макса. Сам Макс в итоге достиг максимума после прокола- 10 место считаю достойный результат. Даже если накину 5 секунд за Магнуссена это ничего не изменит.Пилот дня однозначно кенгуренок, после устранения Макса роль героя могла достаться только ему. Как некоторые всерьез могут восхищаться чернушкой и видеть там какой-то уровень- для меня загадка. Вчера мы оправдывали провал Феррари настройками на сухую погоду, но в итоге оказалось, что они не едут вообще. Если бы не штрафы РБ, скудерия вообще бы была на 5-6 месте. Печально, всё это означает, что борьбы за титул видимо не будет...

16:32

fair

СCTV81 впереди еще много гонок для феррари подходящих, ближайшаяуже через две недели, не стал бы интригу убивать между Себом и Льюисом, рановато еще Себа списывать

16:32

СCTV81

Строллу не зачет, боялся Окона обгонять, а возможности были.

16:31

fair

Джерри. Без Тома. "Что можно сделать с 15-го места"?(с) Откатиться на 20-е.))) ))))))))))))))))))))))А я и писал об этом еще до гонки)))) Это же МАКС)))вот то что Рик прорвется я был уверен

16:30

СCTV81

Куда там Квят легко уехал от Сайнца?)

16:30

zolton

Обидно за Феррари да еще и на домашней трассе. Еще кругов 5 и Рик бы приехал на третье место. Максим ведет себя как потерявший в себе уверенность в прошлом году Квят.

16:29

СCTV81

Между меринами и феррари не пропасть, но разница велика и в этом году, мерседесы явно заигрывали с феррари в первой части сезона, сейчас же всё встает на свои места. Плюс трассы, чисто для моторов мерседеса. Интрига в чемпионате скорее будет , удержится ли Фетель на втором месте по итогам всего сезона, к сожалению.

16:29

Джерри. Без Тома.

"Что можно сделать с 15-го места"?(с) Откатиться на 20-е.)))

16:28

RedMack2

Льюиса с победой! Молодец. Рик лузер - даже до подиума не доехал. Ферстаппен - гонщик дня.

16:27

zamzam85

Гонка хорошая, но без дождя интриги мало. Ден весь сезон наглядно показывает, чем отличается умный быстрый пилот от просто быстрого в одной команде) Макса надеюсь еще накажут. Квят легко в гонке уехал от Сайнца, но бороться за десятку с такой машиной невозможно. Стролл зачет

16:25

fair

СCTV81 На каком Хэм уровне ,о чем можно писать, когда между мерседесами и остальными пропасть величиной в Марианскую впадину. я имел ввиду на своем уровне, каждый проехал в силу своих возможностей, а в этом году пропасти нет между феррари и мерсами в отличи от прошлого сезона

16:25

СCTV81

На каком Хэм уровне ,о чем можно писать, когда между мерседесами и остальными пропасть величиной в Марианскую впадину.

16:22

fair

Хэмильтон на уровне, творожок тоже на уровне, феттель почти на уровне, рикьярдо красавчик, сейчас появиться колобок и будет доказывать что макс это лидер редбула.)))))) Я угараю с Макса,)) во кретин)) в одного вьехал, другого подрезал, так и думает что его все будут пропускать))) сынок наивный)) А кингуренок между тем показывает кто тянет редбул, а Макс только тянет свою задницу на приключения)))) и да, колобок, Макс все ближе и ближе к Рено и Уильямсу)), помнишь разговор недельной давности??

16:20