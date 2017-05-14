16:40 | ФОРМУЛА-1

Хэмилтон выиграл "Гран-при Испании", Феттель - второй, Квят - девятый

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл "Гран-при Испании". Вторым стал Себастьян Феттель на "Феррари", тройку лидеров замкнул Даниэль Риккьярдо на "Ред Булле". Россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" стартовал с предпоследнего места и пришел к финишу девятым.

Для Хэмилтона это вторая победа в этом сезоне, ранее он побеждал на "Гран-при Китая". Феттель сохранил лидерство в личном зачете, Хэмилтон сократил отставание от него до шести очков.

Чемпионат мира

5-й этап

"Гран-при Испании"

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1:35.56,497

2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 3,490

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1.15,820

4. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1 круг

5. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1 круг

6. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1 круг

7. Верляйн (Германия, "Заубер") – 1 круг

8. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг

9. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг

10. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг

11. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 2 круга

12. Алонсо (Испания, "Макларен") – 2 круга

13. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 2 круга

14. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 2 круга

15. Палмер (Великобритания, "Рено") – 2 круга

16. Стролл (Канада, "Уильямс") – 2 круга

Не финишировали: Боттас (Финляндия, "Мерседес"), Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл"), Вандорн (Бельгия, "Макларен"), Райкконен (Финляндия, "Феррари").

Трансляция "Гран-при Испании"

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КОММЕНТАРИИ (45)
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КолобокКолобков

lavric999 Сайнса в старшую команду, Ферстапена к Квяту____Был такой игрок в Торпедо. Лаврик. Косоногий и убогий. Надеюсь не твой родственник. Сайнца можно в РБ, согласен. А вот Макса то зачем в ТР? Неужели изечка недостаточно натерпелся унижений ?

18:04

КолобокКолобков

К сожалению опять не услышал от патриотов ответа на конкретный вопрос. Напомню,вчера после квалы "не может дянечка проиграть секунду Сайнцу, это явно проблемы с машиной ,ничего уже не изменить". И вот сегодня изечка вдруг приезжает в очки....Машина всю ночь провела в закрытом парке...Ну так что? Получается можно проиграть Сайнцу секунду в квале? Где же дракон-то? Вчера у него аж пена изо рта лилась, доказывал, что шасси надо менять ))))

18:02

george64

lavric999.............А вот это мысль! Пусть побудет в прошлогодней шкуре Квята. Посмотрим, как он удар держит. )

18:00

КолобокКолобков

george64___ Как можно "не переть по обочине, зажимая других" (с) )))))))))) Даже не объясняй)))))))) Всё ясно.

17:59

george64

КолобокКолобков.............Дык не я один тебе уже рассказали, в чем он виноват. Голову надо включать, а не переть по обочине, зажимая других. ................Ну, и как ты меня воспринимаешь, мне абсолютно пофиг. Хочу - выскажу свое мнение, не захочу - промолчу, других послушаю. ))

17:55

иго

Если-бы не финская мафия, Макс сегодня боролся бы за победу. Без вариантов. Это просто фейспалм. Блажен кто верует.

17:53

stif

Квят молодец, хорошая гонка.

17:52

Джерри. Без Тома.

lavric999 Сайнса в старшую команду, Ферстапена к Квяту. =============== Я тоже так думаю. Доказывать, что ты - не олень, можно и в ТР, доктор Марко подтвердит.

17:45

КолобокКолобков

Джерри. Без Тома. "Кенгуру, закрой пасть! Максик лучше знает, когда надо выигрывать..."(с) 17:38 _____Если-бы не финская мафия, Макс сегодня боролся бы за победу. Без вариантов.

17:44

Джерри. Без Тома.

Ред Мак, объясни, почему операция "Слив Хэма" дала сбой?

17:43

lavric999

Сайнса в старшую команду, Ферстапена к Квяту. Нужно посмотреть как один и второй будут смотреться! Пора бы уже! Алонсо в пару к тефтелю в феррари!

17:43

КолобокКолобков

А что касается наезда Попова на Макса и Кими я не совсем понимаю,что им нужно было делать? Тормозить в гравии на поврежденных машинах и ждать, пока все проедут? Это доказывает,что у него уже маразм начался...

17:42

Митюня

qazz .... Моя версия: послал он как-то и Фёдорова, и Фабричнову на три весёлых буквы, вот и мстят! ////////// Стесняюсь спросить, но в целях повышения общей эрудиции: а Федоров - это, простите, кто?

17:41

Джерри. Без Тома.

"Кенгуру, закрой пасть! Максик лучше знает, когда надо выигрывать..."(с)

17:38

Джерри. Без Тома.

А я-то думаю, почему срача нет? Оказывается, Квят разочаровал, приехал в очках.)))

17:37

КолобокКолобков

george64___**Будущий десятикратный просто едет по принципу: раз мне гонку испортили (хотя сам виноват** Уважаемый Клоун0,если ты объяснишь,в чем именно он виноват, то тебя можно будет воспринимать чуть более серьезно )))

17:35

george64

staerswimmer23........Будущий десятикратный просто едет по принципу: раз мне гонку испортили (хотя сам виноват), то я ее испорчу всем остальным, пофиг на всех!!

17:25

иго

Ну вот все и вернулось на круги своя: Рик впереди сыночка и по квалам и по очкам в гонках.

17:22

КолобокКолобков

Radej_**И пусть Палмер заберет с собой Стролла, Массу, Ериксона.** Да, обидно за Вильямсы...Когда у тебя первым пилотом в команде творожок, а вторым- канадский лесоруб, это очень печально... Понятно, что ФИ их уделает по сезону. Френк уже видимо почти в коме и одной ногой...,но руковдство команды я не понимаю. Или там уже всем положить на команду...Не понимаю,как можно творожка держать в роли лидера команды...а по Строллу я просто не готов ничего комментировать...По Эриксону не соглашусь, его из списка стоит исключить. Середняк,как середняк. Просто Верляйн хорош.

17:22

george64

Avenger.....Кими тогда тоже не виноват, что его шмаксих зажимал. Все, остается один виноватый - шмаксик. Фух! Разобрались!! )))

17:21

staerswimmer23

Бесстрашный будущий 10-ти кратный чемпион и угрюмый финский парень чуть не вынесли пол пелетона в первом повороте

17:18

Darkmoon

Voland666_____Хотя бы на то что их Хонда на прямой не будет объезжать? Впору говорить о самых слабых инженерах.

17:18

george64

qazz......Да просто сглазить не хочет.

17:18

Avenger

По первому повороту, у боттаса там особо места то не было, во всяком случае на всех повторах я увидел что ему только если на траву отруливать было, так что скорее кими с шмаксиком сами виноваты что его зажимали. Вандорн удивил, зачем он так в Массу въехал? Сбой прошивки? :-))

17:16

Voland666

Уильямсы то как-раз совсем не удивляют! На что можно рассчитывать с самой слабой парой пилотов?

17:16

fair

Radej ну массу можно оставить, лучше вандорна пусть заберет

17:15

qazz

diskmen. Я уже давно это заметил, причём чуть не с начала сезона, независимо от места Квята. А раньше: Даня Квят, Даня Квят, хоть бы он один ехал на 17 месте. Моя версия: послал он как-то и Фёдорова, и Фабричнову на три весёлых буквы, вот и мстят!

17:15

L Osokin

Калоблок не грусти, Ферстапен нас еще "порадует"

17:13

Darkmoon

Radej___Я только за! =) Хоть больше борьбы в середине будет

17:13

L Osokin

Ферстапен - пилот дня, а еще ему компенсацию надо размером 50 очков за то, что по средствам заговора 19 пилотов его с трассы выкинули. А так он бы всех ушатал и выиграл

17:12