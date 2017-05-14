Хэмилтон выиграл "Гран-при Испании", Феттель - второй, Квят - девятый

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл "Гран-при Испании". Вторым стал Себастьян Феттель на "Феррари", тройку лидеров замкнул Даниэль Риккьярдо на "Ред Булле". Россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" стартовал с предпоследнего места и пришел к финишу девятым.
Для Хэмилтона это вторая победа в этом сезоне, ранее он побеждал на "Гран-при Китая". Феттель сохранил лидерство в личном зачете, Хэмилтон сократил отставание от него до шести очков.
Чемпионат мира
5-й этап
"Гран-при Испании"
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1:35.56,497
2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 3,490
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1.15,820
4. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1 круг
5. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1 круг
6. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1 круг
7. Верляйн (Германия, "Заубер") – 1 круг
8. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг
9. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг
10. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг
11. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 2 круга
12. Алонсо (Испания, "Макларен") – 2 круга
13. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 2 круга
14. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 2 круга
15. Палмер (Великобритания, "Рено") – 2 круга
16. Стролл (Канада, "Уильямс") – 2 круга
Не финишировали: Боттас (Финляндия, "Мерседес"), Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл"), Вандорн (Бельгия, "Макларен"), Райкконен (Финляндия, "Феррари").
КолобокКолобков
lavric999 Сайнса в старшую команду, Ферстапена к Квяту____Был такой игрок в Торпедо. Лаврик. Косоногий и убогий. Надеюсь не твой родственник. Сайнца можно в РБ, согласен. А вот Макса то зачем в ТР? Неужели изечка недостаточно натерпелся унижений ?
18:04
КолобокКолобков
К сожалению опять не услышал от патриотов ответа на конкретный вопрос. Напомню,вчера после квалы "не может дянечка проиграть секунду Сайнцу, это явно проблемы с машиной ,ничего уже не изменить". И вот сегодня изечка вдруг приезжает в очки....Машина всю ночь провела в закрытом парке...Ну так что? Получается можно проиграть Сайнцу секунду в квале? Где же дракон-то? Вчера у него аж пена изо рта лилась, доказывал, что шасси надо менять ))))
18:02
george64
lavric999.............А вот это мысль! Пусть побудет в прошлогодней шкуре Квята. Посмотрим, как он удар держит. )
18:00
КолобокКолобков
george64___ Как можно "не переть по обочине, зажимая других" (с) )))))))))) Даже не объясняй)))))))) Всё ясно.
17:59
george64
КолобокКолобков.............Дык не я один тебе уже рассказали, в чем он виноват. Голову надо включать, а не переть по обочине, зажимая других. ................Ну, и как ты меня воспринимаешь, мне абсолютно пофиг. Хочу - выскажу свое мнение, не захочу - промолчу, других послушаю. ))
17:55
иго
Если-бы не финская мафия, Макс сегодня боролся бы за победу. Без вариантов. Это просто фейспалм. Блажен кто верует.
17:53
stif
Квят молодец, хорошая гонка.
17:52
Джерри. Без Тома.
lavric999 Сайнса в старшую команду, Ферстапена к Квяту. =============== Я тоже так думаю. Доказывать, что ты - не олень, можно и в ТР, доктор Марко подтвердит.
17:45
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома. "Кенгуру, закрой пасть! Максик лучше знает, когда надо выигрывать..."(с) 17:38 _____Если-бы не финская мафия, Макс сегодня боролся бы за победу. Без вариантов.
17:44
Джерри. Без Тома.
Ред Мак, объясни, почему операция "Слив Хэма" дала сбой?
17:43
lavric999
Сайнса в старшую команду, Ферстапена к Квяту. Нужно посмотреть как один и второй будут смотреться! Пора бы уже! Алонсо в пару к тефтелю в феррари!
17:43
КолобокКолобков
А что касается наезда Попова на Макса и Кими я не совсем понимаю,что им нужно было делать? Тормозить в гравии на поврежденных машинах и ждать, пока все проедут? Это доказывает,что у него уже маразм начался...
17:42
Митюня
qazz .... Моя версия: послал он как-то и Фёдорова, и Фабричнову на три весёлых буквы, вот и мстят! ////////// Стесняюсь спросить, но в целях повышения общей эрудиции: а Федоров - это, простите, кто?
17:41
Джерри. Без Тома.
"Кенгуру, закрой пасть! Максик лучше знает, когда надо выигрывать..."(с)
17:38
Джерри. Без Тома.
А я-то думаю, почему срача нет? Оказывается, Квят разочаровал, приехал в очках.)))
17:37
КолобокКолобков
george64___**Будущий десятикратный просто едет по принципу: раз мне гонку испортили (хотя сам виноват** Уважаемый Клоун0,если ты объяснишь,в чем именно он виноват, то тебя можно будет воспринимать чуть более серьезно )))
17:35
george64
staerswimmer23........Будущий десятикратный просто едет по принципу: раз мне гонку испортили (хотя сам виноват), то я ее испорчу всем остальным, пофиг на всех!!
17:25
иго
Ну вот все и вернулось на круги своя: Рик впереди сыночка и по квалам и по очкам в гонках.
17:22
КолобокКолобков
Radej_**И пусть Палмер заберет с собой Стролла, Массу, Ериксона.** Да, обидно за Вильямсы...Когда у тебя первым пилотом в команде творожок, а вторым- канадский лесоруб, это очень печально... Понятно, что ФИ их уделает по сезону. Френк уже видимо почти в коме и одной ногой...,но руковдство команды я не понимаю. Или там уже всем положить на команду...Не понимаю,как можно творожка держать в роли лидера команды...а по Строллу я просто не готов ничего комментировать...По Эриксону не соглашусь, его из списка стоит исключить. Середняк,как середняк. Просто Верляйн хорош.
17:22
george64
Avenger.....Кими тогда тоже не виноват, что его шмаксих зажимал. Все, остается один виноватый - шмаксик. Фух! Разобрались!! )))
17:21
staerswimmer23
Бесстрашный будущий 10-ти кратный чемпион и угрюмый финский парень чуть не вынесли пол пелетона в первом повороте
17:18
Darkmoon
Voland666_____Хотя бы на то что их Хонда на прямой не будет объезжать? Впору говорить о самых слабых инженерах.
17:18
george64
qazz......Да просто сглазить не хочет.
17:18
Avenger
По первому повороту, у боттаса там особо места то не было, во всяком случае на всех повторах я увидел что ему только если на траву отруливать было, так что скорее кими с шмаксиком сами виноваты что его зажимали. Вандорн удивил, зачем он так в Массу въехал? Сбой прошивки? :-))
17:16
Voland666
Уильямсы то как-раз совсем не удивляют! На что можно рассчитывать с самой слабой парой пилотов?
17:16
fair
Radej ну массу можно оставить, лучше вандорна пусть заберет
17:15
qazz
diskmen. Я уже давно это заметил, причём чуть не с начала сезона, независимо от места Квята. А раньше: Даня Квят, Даня Квят, хоть бы он один ехал на 17 месте. Моя версия: послал он как-то и Фёдорова, и Фабричнову на три весёлых буквы, вот и мстят!
17:15
L Osokin
Калоблок не грусти, Ферстапен нас еще "порадует"
17:13
Darkmoon
Radej___Я только за! =) Хоть больше борьбы в середине будет
17:13
L Osokin
Ферстапен - пилот дня, а еще ему компенсацию надо размером 50 очков за то, что по средствам заговора 19 пилотов его с трассы выкинули. А так он бы всех ушатал и выиграл
17:12