Хэмилтон выиграл "Гран-при Испании", Феттель - второй, Квят - девятый

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл "Гран-при Испании". Вторым стал Себастьян Феттель на "Феррари", тройку лидеров замкнул Даниэль Риккьярдо на "Ред Булле". Россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" стартовал с предпоследнего места и пришел к финишу девятым.

Для Хэмилтона это вторая победа в этом сезоне, ранее он побеждал на "Гран-при Китая". Феттель сохранил лидерство в личном зачете, Хэмилтон сократил отставание от него до шести очков.

Чемпионат мира

5-й этап

"Гран-при Испании"

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1:35.56,497

2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 3,490

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1.15,820

4. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1 круг

5. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1 круг

6. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1 круг

7. Верляйн (Германия, "Заубер") – 1 круг

8. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1 круг

9. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1 круг

10. Грожан (Франция, "Хаас") – 1 круг

11. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 2 круга

12. Алонсо (Испания, "Макларен") – 2 круга

13. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 2 круга

14. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 2 круга

15. Палмер (Великобритания, "Рено") – 2 круга

16. Стролл (Канада, "Уильямс") – 2 круга

Не финишировали: Боттас (Финляндия, "Мерседес"), Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл"), Вандорн (Бельгия, "Макларен"), Райкконен (Финляндия, "Феррари").

Трансляция "Гран-при Испании"