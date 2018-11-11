Хэмилтон выиграл "Гран-при Бразилии", "Мерседес" взял Кубок конструкторов

Пилот Льюис Хэмилтон ("Мерседес") стал победителем "Гран-при Бразилии".
Пятикратный чемпион мира опередил Макса Ферстаппена (после столкновения с Эстебаном Оконом) и Кими Райкконена.
"Мерседес" гарантировал себе победу (пятую подряд) в Кубке конструкторов.
Бразилия
Чемпионат мира
20-й этап
Гран-при Бразилии
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1:27.09,066
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – отставание 1,469
3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 4,764
4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 5,193
5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 22,943
6. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 26,997
7. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 44,199
8. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 51,230
9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 52,857
10. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1 круг
11. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1 круг
12. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1 круг
13. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1 круг
14. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1 круг
15. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1 круг
16. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 2 круга
17. Сергей Сироткин (Россия, Williams) - 2 круга
18. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 2 круга
Не финишировали: Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber).
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 383. 2. Себастьян Феттель - 302. 3. Кими Райкконен - 251. 4. Валттери Боттас - 237. 5. Макс Ферстаппен - 234. 6. Даниэл Риккьярдо - 158. 7. Нико Хюлькенберг - 69. 8. Серхио Перес - 58. 9. Кевин Магнуссен - 55. 10. Фернандо Алонсо - 50. 11. Эстебан Окон - 49. 12. Карлос Сайнс - 45. 13. Ромен Грожан - 35. 14. Шарль Леклер - 33. 15. Пьер Гасли - 29. 16. Стоффел Вандорн - 12. 17. Маркус Эрикссон - 9. 18. Лэнс Стролл - 6. 19. Брендон Хартли - 4. 20. Сергей Сироткин - 1
Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 620. 2. Ferrari - 553. 3. Red Bull Racing - 392. 4. Renault - 114. 5. Haas - 90. 6. McLaren - 62. 7. Force India - 48. 8. Sauber - 42. 9. Toro Rosso - 33. 10. Williams - 7