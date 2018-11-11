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Хэмилтон выиграл "Гран-при Бразилии", "Мерседес" взял Кубок конструкторов

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Пилот Льюис Хэмилтон ("Мерседес") стал победителем "Гран-при Бразилии".

Пятикратный чемпион мира опередил Макса Ферстаппена (после столкновения с Эстебаном Оконом) и Кими Райкконена.

"Мерседес" гарантировал себе победу (пятую подряд) в Кубке конструкторов.

Бразилия

Чемпионат мира

20-й этап

Гран-при Бразилии

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1:27.09,066

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) – отставание 1,469

3. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 4,764

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 5,193

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 22,943

6. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 26,997

7. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 44,199

8. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 51,230

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 52,857

10. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1 круг

11. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1 круг

12. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1 круг

13. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1 круг

14. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1 круг

15. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1 круг

16. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 2 круга

17. Сергей Сироткин (Россия, Williams) - 2 круга

18. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 2 круга

Не финишировали: Нико Хюлькенберг (Германия, Renault), Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 383. 2. Себастьян Феттель - 302. 3. Кими Райкконен - 251. 4. Валттери Боттас - 237. 5. Макс Ферстаппен - 234. 6. Даниэл Риккьярдо - 158. 7. Нико Хюлькенберг - 69. 8. Серхио Перес - 58. 9. Кевин Магнуссен - 55. 10. Фернандо Алонсо - 50. 11. Эстебан Окон - 49. 12. Карлос Сайнс - 45. 13. Ромен Грожан - 35. 14. Шарль Леклер - 33. 15. Пьер Гасли - 29. 16. Стоффел Вандорн - 12. 17. Маркус Эрикссон - 9. 18. Лэнс Стролл - 6. 19. Брендон Хартли - 4. 20. Сергей Сироткин - 1

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 620. 2. Ferrari - 553. 3. Red Bull Racing - 392. 4. Renault - 114. 5. Haas - 90. 6. McLaren - 62. 7. Force India - 48. 8. Sauber - 42. 9. Toro Rosso - 33. 10. Williams - 7

Дополнительная информация

http://formula.sport-express.ru/calendar/2018/20/

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