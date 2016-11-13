Хэмилтон выиграл "Гран-при Бразилии", Квят - 13-й

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке "Гран-при Бразилии". Вторым стал его партнер по команде Нико Росберг. Судьба чемпионского титула решится в последней гонке сезона в Абу-Даби. После этой гонки преимущество Росберга над Хэмилтоном в личном зачете составляет 12 очков.
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал 13-м.
Отметим, что гонка прерывалась дважды из-за дождевых условий и аварии Кими Райкконена.
Сан-Паулу (Бразилия)
Чемпионат мира
20-й этап
"Гран-при Бразилии"
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 3:01.01,335
2. Росберг (Германия, "Мерседес") – отставание 11,455
3. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 21,481
4. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 25,346
5. Феттель (Германия, "Феррари") – 26,334
6. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 29,160
7. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 29,827
8. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 30,486
9. Наср (Бразилия, "Заубер") – 42,620
10. Алонсо (Испания, "Макларен") – 44,432
11. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 45,292
12. Окон (Франция, "Манор") – 45,809
13. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 51,192
14. Магнуссен (Дания, "Рено") – 51,555
15. Верляйн (Германия, "Манор") – 1.00,498
16. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 1.21,994
Не финишировали: Гутьеррес (Мексика, "Хаас"), Масса (Бразилия, "Уильямс"), Палмер (Великобритания, "Рено"), Райкконен (Финляндия, "Феррари"), Эрикссон (Швеция, "Заубер"), Грожан (Франция, "Хаас").
Личный зачет: 1. Росберг - 367. 2. Хэмилтон - 355. 3. Риккьярдо - 246. 4. Феттель - 197. 5. Ферстаппен - 192. 6. Райкконен - 178. 7. Перес - 97. 8. Боттас - 85. 9. Хюлькенберг - 66. 10. Алонсо - 53. 11. Масса - 51. 12. Сайнс - 46. 13. Грожан - 29. 14. КВЯТ - 25. 15. Баттон - 21. 16. Магнуссен - 7. 17. Наср - 2. 18-20. Вандорн, Верляйн, Палмер - по 1.
Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 722. 2. Red Bull - 446. 3. Ferrari - 375. 4. Force India - 163. 5. Williams - 136. 6. McLaren - 75. 7. Toro Rosso - 63. 8. Haas - 29. 9. Renault - 8. 10. Sauber - 2. 11. Маnоr - 1.
Самый унылый чемпион...
Появилась куча "экспердов", смотрящих Формулу 1 прям с 1992 года, а может и эпохи дедушки Фанхио...Это не может не радовать, ждем очередную порцию экспертных мнений и глубокого анализа!
13:57
BookerUser
Перестал смотреть гонку после вылета Кими, а ведь мог и на подиум приехать.. Жаль но сезон очень сильный, жаль уровень самой Феррари оставляет желать лучшего. Росберг красавец, интересно будет посмотреть на психологию Хэма - из кожи вон вылез, жопу порвал - но для титула все равно не хватило! Порадовал горячий мексиканский перец, да и ФИ, уже серьезная движущая сила в Ф1.
07:47
Ale}{andro
fireman32 SSNA7.Но все же интересно,что же будет делать Хэмилтон,если в Абу-Даби Росберг будет ехать вслед за ним за десяток кругов до финиша)) Он призовет священную корову, ой простите священного красного бычка))
06:51
fireman32
SSNA7.Но все же интересно,что же будет делать Хэмилтон,если в Абу-Даби Росберг будет ехать вслед за ним за десяток кругов до финиша))
00:44
SSNA7
Чего на Росберга накинулись - непонятно. Самая обыкновенная человеческая психология. Близок к чемпионству - как никогда. Тут уж не до риска. Тем более на такой трассе. Вот станет чемпионом хоть разок - может и будет в мледующий раз из кожи вон лезть. Любая команда по футболу в финале Лиги Чемпионов при счёте 1:0 тоже будет последние минуты в обороне сидеть и вряд ли побежит второй забивать сломя голову...
00:35
Aleks125
РБ хорошо настроили машину на дождевую гонку, но с тактикой как всегда налажали. Макс хорошо сегодня ехал, но как Квят и Наср за собой повозили тоже хорошо было видно. Так что дифирамбы я не стал петь. Кто говорит про "яйца" Квята, была информация на первых кругах гонки о скорости, вот там он был в пятерке. Такое ощущение, что Росберг едет на самовозке, а Хэм выжимает из болида, хотя машины одного производителя.
23:06 13 ноября
Contr
Скука смертная...
23:00 13 ноября
ptel76
Джерри. Без Тома. Всё относительно... Была бы справедливость - чемпионами были бы вялые Барикелло и Масса... Ну и, извини уж Вебер... А так - естественный отбор. Кто хочет победить - тот побеждает.
22:58 13 ноября
ptel76
ростовский свин Великие чемпионы начинаются с характера .... Вот да!!! Полностью согласен. Что Сенна, что Шумахер (при всей моей нелюбви к нему) бились за победы... Ферстапен такой же.
22:56 13 ноября
Джерри. Без Тома.
ptel76, да просто нет справедливости в этом бренном мире.)))
22:55 13 ноября
Союз Аполлонович
ростовский свин TomCats..... умалишенный?...................... Ау чемпиона и должны быть яйца, у хэмилтона они есть, у росберга нету, у ферстаппена есть, у квятта -нету к сожалению__________ Тут я с тобой не соглашусь. У Тефтелины яиц, судя по его постоянным визгам, отродясь не было. Тем не менее многократный чемпион))
22:52 13 ноября
ростовский свин
TomCats..... умалишенный?...................... Ау чемпиона и должны быть яйца, у хэмилтона они есть, у росберга нету, у ферстаппена есть, у квятта -нету к сожалению, ибо его летняя хандра после перевода в торро россо и то как все бросились его жалеть и оправдывать - ну прямо латиноамериканский сериал! А квят вместо того что бы завестись и начать доказывать, развалился.Великие чемпионы начинаются с характера ....
22:48 13 ноября
ptel76
Джерри. Без Тома. 1.Чемпионом Хэм не стане, как это ни прискорбно)))) 2.Ферстапен заслужил дифирамбы. причем не только этой гонкой. 3. Квяту никогда не везет... ну может кроме пары гонок))))
22:45 13 ноября
Джерри. Без Тома.
Росбергу, видимо, так трудно последний раз напрячься и выиграть квалу. Сегодня был бы уже чемпионом, полгонки за ПК катались. А вот сгорит мотор через 2 недели и вуаля.
22:44 13 ноября
КолобокКолобков
Потрясающая гонка! Макс просто шикарен был. Если-бы РБ не чудили с тактикой, то мог наверное и чернушку прессиноговать на последних кругах. Но получилось тоже неплохо- таким прорывом на подиум заработал себе ещё поклонников. То о чём я говорил- после Мексики был злой за отобранный подиум, а сегодня вернул своё. Что касается Росберга, то не верю я , что они так же финишируют 1 и 2 в Абу-Даби. Не бывает так и так титулы не достаются. Или чернушка не доедет до финиша, или Бритни. Но стоять на 2 ступеньки и быть чемпионом- это как-то не правильно...Росберг получит от судьбы пинок под зад за такую осторожность. Удивляюсь даже, что у него есть фанаты. И вообще показательно, что Брандл, который брал интервью на подиуме из всех троих пожал руку лишь Максу...
22:43 13 ноября
Zigo
TomCats Одним местом скоро поставят школяра, чтобы он понимал где он находится. )) А Бритни просто пропустил психа, ибо он в любом случае ничего не терял, и как выяснилось не зря. Да и остальные подумали, что УМАлишенным всегда у нас дорога.________Ну поглядим кто прав ты или Ферстапен
22:43 13 ноября
ростовский свин
fireman32....... полностью согласен насчет ферстаппена, талантливейший парень, за формулой 1 внимательно слежу где то с 2000 года, помню знаменитый обгон хаккиненом шумахера)))и честно сказать ферстаппен едва ли не самый талантливый за эти годы, даже в сравнении с алонсо и феттелем в их чемпионские годы.
22:41 13 ноября
Джерри. Без Тома.
1.Чемпионом станет Хэм, как это ни прискорбно. 2. Кончайте петь Писе дифирамбы: настроили машину, как надо, вот и полетел, как ужаленный. 3.Квяту не повезло с питстопами, сегодня его вины вообще нет, что всё равно не отменяет очередных очков Сайнса на фоне его "бублика".
22:40 13 ноября
Zigo
Союз Аполлонович Нико "Как бы чего не вышло" Однозначно ты прав,желаю Хемильтону победы,Росберг в подметки не годится не то чтобы своему партнеру по команде,он не годится для того чтобы гоняться на самой быстрой машине в Формуле 1
22:39 13 ноября
Radej
fireman32_____________Извини конечно, но смотришь ты их видимо задницей. Сначала Квят оказался в группе неудачников поставивших промежуточные. Затем в него влетел Палмер. Прокол и еще один пит+ поврежденная машина.
22:39 13 ноября
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Ферзик здорово провёл гонку! Кто не рискует - тот не пьёт шампанское! Замашки чемпионские,но посмотрим,когда на самом деле будет бороться за чемпионство...Если,также блестяще,то реально - чемпион!
22:38 13 ноября
Zigo
Ну а вообще если о Формуле говорить,то я поймал себя на мысли что от гонки жду не борьбу,а то как разбиваются болиды,настолько стало скучна Формула,что ее только дождь и спасает
22:35 13 ноября
fireman32
TomCats...Дорогой,я смотрю практически все гонки,начиная с Барселоны-92.
22:35 13 ноября
Союз Аполлонович
Нико "Как бы чего не вышло" Росберг, конечно слабоват для чемпиона. Не удивлюсь, если Хэм все же победит.
22:34 13 ноября
ptel76
Да уж... Если в след году у РБ машина будет конкурентоспособна - порвет всех Ферстапен. Красвец!!!
22:33 13 ноября
Bathet30
На последних кругах переживал за Переса, чтоб психованного Сопляка сдержал, но похоже не захотел вылететь с трассы.
22:32 13 ноября
TomCats
fireman32 Ферстаппен,нравится кому то это или нет,имеет все задатки будущего чемпиона мира,а сегодняшняя гонка Сайнса это еще одна пощечина нашему недоразумению в ТР,_________ вот они диванные эксперты. Задатки, придатки. Ты гонку смотрел? Всё видел, где, кому и как. Так что недоразумение, в том числе и российское, это только ты. ))
22:32 13 ноября
zamzam85
Вот теперь Макс мощно выступил без вопросов, в Квята въехал тормоз Палмер и ничего тишина. Росберг едет лишь бы не ошибиться, может себе позволить и пока ему везёт. Все кто не сменил шины в большом плюсе оказались Наср Окон впереди почти всю дистанцию поэтому и очень интересная гонка
22:31 13 ноября
Союз Аполлонович
fireman32 Ферстаппен,нравится кому то это или нет,имеет все задатки будущего чемпиона мира,а сегодняшняя гонка Сайнса это еще одна пощечина нашему недоразумению в ТР,_____________ Сколько пит стопов было у Сайнца и сколько у Квята, скажи мне. И в кого Палмер воткнулся?
22:30 13 ноября
TomCats
Союз Аполлонович Надо отдать должное писе, сегодня был хорош. Колобка не видно чего то, наверное сознание потерял от радости_____Небось бухает от радости. )) Ничего особенного не было, одно движением руля и школяр бы пахал носом междуозёрье.
22:30 13 ноября