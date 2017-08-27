Хэмилтон выиграл "Гран-при Бельгии", Квят стал 12-м

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при Бельгии". Вторым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, лидирующий в общем зачете чемпионата мира.
Замкнул тройку пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, четвертым стал Кими Райкконен из "Феррари", получивший по ходу заезда 10-секундный штраф "стоп энд гоу" за игнорирование желтых флагов. Пятерку замкнул Валттери Боттас из "Мерседеса".
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 12-е место.
Чемпионат мира
12-й этап
"Гран-при Бельгии"
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 2,358
3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 10,791
4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 14,471
5. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 16,456
6. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 28,087
7. Грожан (Франция, "Хаас") – 31,553
8. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 36,649
9. Окон (Франция, "Форс Индия") – 38,154
10. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 39,447
11. Стролл (Канада, "Уильямс") – 48,999
12. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 49,940
13. Палмер (Великобритания, "Рено") – 53,239
14. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 57,078
15. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 1.07,262
16. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1.09,711
17. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 2 круга
Не финишировали: Алонсо (Испания, "Макларен"), Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл"), Верляйн (Германия, "Заубер").
Личный зачет. 1. Феттель – 220 очков. 2. Хэмилтон – 213. 3. Боттас – 179. 4. Риккьярдо – 132. 5. Райкконен – 128. 6. Ферстаппен – 67... 17. КВЯТ – 4.
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Торо Россо
- Кими Райкконен
- Даниэль Риккьярдо
- Ред Булл (Ф-1)
- Даниил Квят
- Валттери Боттас
КолобокКолобков
zolton___ умник, посчитай количество технических сходов у этих пилотов )))
17:50
КолобокКолобков
fair___Алонсо может и горяч и Макс наверное тоже. Но это никак не связано с техническими сходами. Если бы они сходили из-за аварий и горячность приводила их к встречи с отбойниками- тогда это можно было-бы ставить в минус...Этот сезон стал еще одним доказательством того, что у Макса или вообще нет нервов,или они стальные. Даже Фернандо уже не сдерживается, видя такую "надежность"...
17:49
zolton
КолобокКолобков__золотые слова. Легко быть основным пилотом в команде, когда второй постоянно сходит)))......посчитай количество подиумов в этом году у Рика и Максима.
17:48
fair
колобок и как то сравнивать Макса с Алонсо не правильно, Алонсо сошел потому что у него другой уровень, он всем все давно доказал, а вот МАкс начал доказывать резво но потом так же резво и здулсяЮ и колобок куда логичнее сравнивать Макса не с Алонсо, а например с тем же Квятом, у того тоже очень много сходов было из за проблем с машиной, сходство с Максом чуешь?? однако одного ты гнобишь а второго превозносишь и сразу скажу колобок к квяту я нейтрален, просто этот пример логичнее чем Алонсо
17:44
fair
не знаю колобок но из действующихсчитаю лучшим феттеля чтобы про него не говорили нытик или так далее, а алонсо что не горяч чтоли? хороши оба, но максу до них еще далеко
17:39
КолобокКолобков
fair___ну по паре тефтель-чернушка я в целом согласен, хотя оба- чемпионы на самовозках. Если в этом году тефтель возьмет титул, то немного себе очков набавит. А по паре Макс-кенгуру не могу согласиться. Слишком много у Макса технических сходов в этом сезоне. Так же можно про пару пилотов Макларена сказать- стратег Вандорн финишировал, а горячий понтовской Алонсо опять угробил машину...Ну это же смешно звучит, так ? А я абсолютно правильно сравниваю Алонсо и Макса. Фернандо лучший из "того" поколения, а Макс- лучший из нового.
17:37
fair
КолобокКолобков то что феттель луяше хэмильтона я понял не по одной гонке и так же ты это понял, всем видно что мерсы быстрее феррари но за счет мастерства феттель навязывает борьбу, и согласись колобок если бы сейчас поменять местами себа в мерс а хэмильтона в феррари то была бы прошлогодняя картина, когда мерсы уезжали на 20 секунд, а то что рикьярдо лучше ферстапена тут вывод один это результаты, ферстапен горяч и сам чаще наказывает себя а кенгуренок стратег и турнирная таблица для него важнее чем понты и амбиции,,, и да колобок я отвечу на твой вопрос в паре ТР считаю Сайнца сильнее Квята, за Квята никогда жопу не рвал например как ты за Макса, надеюсь все пояснил тебе Колобок))
17:23
КолобокКолобков
fair___ аааа,так у тебя тефтелька лучше чернушки в Бельгии...тогда ты видимо перекурил чего...
17:20
КолобокКолобков
zolton___золотые слова. Легко быть основным пилотом в команде, когда второй постоянно сходит)))
17:16
КолобокКолобков
fair___а как ты по гонке то понял, что чернушка лучше тефтельки, а кенгуру лучше Макса? И кто же по твоей лучше в паре пилотов ТР ?
17:15
fair
Колобок а тефтелька лучше хэмильтона как пилот, просто признай это, и так же рикьярдо как пилот лучше макса просто, ты просто не видишь объективных вещей поэтому ты туп
17:11
fair
колобок а ты Макса с Алонсо не ровняй, далеко берешь слишком))))
17:02
zolton
Рик своими действиями в гонках в очередной раз доказал, что он является основным пилотом в команде.
17:02
КолобокКолобков
Тефтельке всё же не хватает металла в яйцах чутка. На ре-старте у него был единственный шанс пройти чернушку и он таки поднял ногу с педели в самый ответственный момент...
17:02
КолобокКолобков
fair___Ага, точняк. Как раз в Бельгии Макс и показал уровень. Как и Алонсо видимо...
17:00
RedMack2
Хэма с победой. А что происходит с Перцем - непонятно. Раньше симпатизировал мексикашке, но теперь это ппц какой-то. Как только проигрывает партнёру в скорости, сразу крышу срывает((( Ну и Максик, хз что с машиной у него постоянно... Сливают походу парня. Или Рик в гараже чет там химичит...
16:52
Radej
С Максом в Спа было тоже самое что с Квятом в квале и практиках, техника подвела в очередной раз, но это не помешало некоторым аналитегам обвинять его во всех смертных грехах
16:41
Schnippersson
fair колобок))) как раз то в Бельгии Макс показал свой уровень)))))!! ////// Ага, уже 6 раз в сезоне:)
16:40
Radej
О как, те кто оправдывал Переса в столкновении с Квятом и Оконом на прошлых этапах внезапно прозрели )))
16:39
fair
колобок))) как раз то в Бельгии Макс показал свой уровень)))))!!
16:36
КолобокКолобков
fair____ Оу, даже в мыслях не было. А что не так с Максом было в Бельгии?
16:33
СCTV81
На Переса пора смирительную рубашку одеть, крышу совсем снесло, видимо.
16:33
КолобокКолобков
Единственное, мне не понятно- почему Перессу не дали штраф за таран? И за что Кими так серьезно наказали? Желтые флаги теперь стоят 10 секунд стоп ин гоу ?
16:32
fair
самая скучная гонка сезона!)) полгонки наблюдали как феттель едет за хэмильтоном, и как кими исправляет свой косяк, но самое приятное, что сейчас ворвется колобок и будет доказывать что Макс это Альберт Энштейн в F1.
16:29