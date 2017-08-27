Хэмилтон выиграл "Гран-при Бельгии", Квят стал 12-м

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку "Гран-при Бельгии". Вторым стал пилот "Феррари" Себастьян Феттель, лидирующий в общем зачете чемпионата мира.

Замкнул тройку пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, четвертым стал Кими Райкконен из "Феррари", получивший по ходу заезда 10-секундный штраф "стоп энд гоу" за игнорирование желтых флагов. Пятерку замкнул Валттери Боттас из "Мерседеса".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял 12-е место.

Чемпионат мира

12-й этап

"Гран-при Бельгии"

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 2,358

3. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 10,791

4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 14,471

5. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 16,456

6. Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 28,087

7. Грожан (Франция, "Хаас") – 31,553

8. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 36,649

9. Окон (Франция, "Форс Индия") – 38,154

10. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 39,447

11. Стролл (Канада, "Уильямс") – 48,999

12. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 49,940

13. Палмер (Великобритания, "Рено") – 53,239

14. Вандорн (Бельгия, "Макларен") – 57,078

15. Магнуссен (Дания, "Хаас") – 1.07,262

16. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 1.09,711

17. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 2 круга

Не финишировали: Алонсо (Испания, "Макларен"), Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл"), Верляйн (Германия, "Заубер").

Личный зачет. 1. Феттель – 220 очков. 2. Хэмилтон – 213. 3. Боттас – 179. 4. Риккьярдо – 132. 5. Райкконен – 128. 6. Ферстаппен – 67... 17. КВЯТ – 4.